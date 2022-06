Vasco tenta até o fim, mas não sai do empate sem gols contra Grêmio

Na noite desta quinta-feira (2), Vasco e Grêmio não saíram do 0 a 0 em São Januário, partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo marcado por muitas reclamações, faltas e cartões amarelos.

Quem foi prestigiar a partida, foi o ex atacante do Vasco, Talles Magno, que hoje defende o time estadunidense New York City. O atleta foi negociado pelo Vasco ano passado e já foi campeão da MLS e em maio desse ano, foi eleito o melhor jogador jovem da Champions da Concacaf.

Jogo equilibrado

Primeira etapa equilibrada na posse de bola e na finalização, seis para o Vasco contra cinco do Grêmio. Algumas boas chances de gols de ambos os lados, mas também um jogo com bastante faltas, 12 no total, e reclamação com a arbitragem, gerando cinco cartões amarelos, quatro deles para o Vasco.

O mandante, pressionou a saída bola do Grêmio e se manteve mais no campo de ataque no começo da partida e nos 11 minutos de jogo, o Vasco teve uma boa oportunidade, Figueiredo avançou pela direita e tocou para o Nenê na entrada da área, que pega de primeira com o pé direito e o goleiro Brenno fez uma boa defesa, mandando a bola para escanteio. Depois teve outra boa chance com Gabriel Pec, que após receber do Edimar, chutou dentro da área, assustando o goleiro gremista.

Grêmio também conseguiu boas oportunidades para abrir o placar, aos 17 minutos, Thiago Santos tabelou com Diego Souza e chutou de primeira, assustando o goleiro Thiago Rodrigues. Outra oportunidade foi com o Biel, aos 25 minutos de jogo, fez uma boa jogada e chutou para uma grande defesa do goleiro vascaíno.

O primeiro tempo terminou com reclamações dos dois times e da torcida, para o árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

Vasco tentou até o fim

O Vasco buscou mais o ataque, finalizou mais que o Grêmio nessa etapa final, foram 10 chutes, contra 4 do tricolor gaúcho, mas o cruzmaltino pecou muito nas decisões finais. Mas a primeira boa oportunidade veio dos pés do jogador do Grêmio, Biel, que deixou Quintero no chão dentro da área e chutou, e o goleiro do Vasco salva mais uma vez.

O jogo caiu de produção, ficou mais lento, principalmente o time do Vasco, que começou a dar mais espaço para o Grêmio e também tinha dificuldades de passar da zaga gremista. Apesar do pouco rendimento do jogo nessa etapa final, o Gabriel Dias fez uma boa partida, o lateral direito vascaíno foi muito consistente na marcação pela direita.

A partida melhorou na reta final do jogo, aos 40 minutos, Palacios que entrou no lugar do Nenê, soltou uma bomba de fora da área, Brenno defende e joga para escanteio. Com essa boa oportunidade, Vasco empolgou, aumentou a pressão e se jogou para o ataque, com a torcida apoiando. E novamente Palacios, já nos acréscimos, mandou outra bomba, com um pequeno desvio do goleiro do Grêmio e acertou no travessão.

No fim da partida, o atacante chileno, deixou o campo chorando pelas oportunidades que perdeu na reta final. Palacios se mostra muito empenhado e comprometido, todas as vezes que jogou desde que chegou, fez um bom jogo.

O @VascodaGama empata em 0 a 0 com o @Gremio e segue invicto na Série B!



Único time sem derrotas, o Cruz-Maltino é o time com mais empates na competição, ao lado de CSA, Tombense e Guarani. Todos somam 6 empates.



O Vasco é vice-líder, com 18 pontos #trcolina



Como fica

Com o empate em São Januário, os times mantêm suas posições na tabela. Vasco na vice-liderança com 18 pontos, podendo perder o segundo lugar ainda nessa rodada, e o Grêmio em 5º lugar com 14, perdeu a chance de entrar no G-4.



Próximos jogos

Os times jogam na terça (7), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco viaja para enfrentar o Náutico nos Aflitos, às 19h. Mais tarde, o Grêmio recebe o Novorizontino na Arena do Grêmio, às 21h30.