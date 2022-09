Bragantino sai na frente, mas Pedro Raul marca e garante empate para o Goiás

Na manhã deste domingo (18), Bragantino e Goiás empataram por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Brasileirão. Alerrando abriu o placar para o Massa Bruta, mas o artilheiro Pedro Raul igualou o marcador.

Braga na frente

O jogo começou agitado e com muita vontade de gol, logo aos 7, Alerrandro quase abriu o placar para o time da casa, mas a bola passou tirando tinta da trave. Na sequência 12, Artur foi quem assustou Tadeu, mas também sem chegar as redes. Já o Goiás chegou com perigo pela primeira vez com Sávio, que fez boa jogada, mas chutou na rede, pelo lado de fora.

A resposta do Bragantino foi rápida e certeira. Léo Ortiz cruzou com perfeição para Alerrandro, que se antecipou a marcação e deu um peixinho para desviar de cabeça para as redes, abrindo o placar, que se manteve até a etapa final do primeiro tempo.

Artilheiro aparece

Na volta do intervalo, nos minutos iniciais o Bragantino quase fez o segundo com Artur, que parou em Tadeu. Na sequência, o VAR identificou pênalti para o Goiás. Pedro Raul foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual.

Aos 15, Popó tentou colocar novamente o Red Bull à frente, mas a bola não entrou. O time da casa novamente levou perigo novamente, quando Gabriel Novaes se atirou na bola, mas mandou por cima do gol. Aos 40, Artur soltou o pé, mas Tadeu novamente salvou o Goiás, assim como aos 47, em cabeçada de Luan Cândido. Assim, a partida terminou em 1 a 1.

Classificação

Com o resultado, o Bragantino chegou a 34 pontos, mas caiu para a 12ª colocação na tabela de classificação, enquanto o Goiás agora tem 37 pontos e está em oitavo lugar.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão apenas na quarta-feira (28). O Bragantino vai até o Beira-Rio para encarar o Internacional, às 21h45. No mesmo dia e na mesma hora, o Goiás recebe o Botafogo na Serrinha.