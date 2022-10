De volta! Grêmio supera rebaixado Náutico e garante retorno à Série A do Brasileirão

Na tarde deste domingo (23), Náutico e Grêmio se enfrentaram no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. O duelo foi válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto colocou em campo equipes em situações opostas, o Náutico, já rebaixado para a terceira divisão, o Grêmio, prestes à garantir o retorno a elite. E deu a lógica! Com dois gols de Bitello e um de Lucas Leiva, o Tricolor venceu por 3 a 0 e carimbou seu acesso para Série A.

Imposição gaúcha

Matematicamente rebaixado, o Náutico viu a presença quase inexistente de sua torcida no duelo. Neste cenário, os jogos restantes no torneio se tornaram questão de honra. Aos 3 minutos a primeira investida do Timbu, quando Ralph arriscou de fora da área para boa defesa de Brenno, que espalmou por cima do gol.

O Imortal comandado por Renato Gaúcho daria a resposta pouco depois, aos 7. Guilherme recuperou a bola e avançou pela esquerda, arriscando chute cruzado que desviou na defesa e saiu em escanteio.

Assim, os primeiros minutos do jogo ficaram marcados pela "trocação" entre as equipes, com a busca pelo campo de ataque e a vantagem no marcador.

Com o passar do tempo, porém, o Grêmio passou à se impor com sua troca de passes, enquanto o Náutico, por sua vez, recuou para fechar espaços. A imposição gremista seria bem sucedida aos 25 minutos, quando Bitello aproveitou rebote do goleiro Bruno para mandar para as redes e abrir o placar.

A última boa oportunidade do primeiro tempo veio aos 41, quando Diego Souza ajeitou para Lucas Leiva finalizar, o chute desviar e a bola passar perto do gol. Desta forma, a etapa inicial terminou com vantagem gremista, 1 a 0.

Passeio

O segundo tempo começou em ritmo quente. Logo aos 3 minutos Geuvânio foi expulso após fazer falta dura em cima de Kannemann, complicando ainda mais a vida do Timbu. Ao sair de campo, o atacante ainda quebrou parte da proteção da cabine do VAR com um murro.

Em vantagem no placar e no número de jogadores em campo, o Grêmio tratou de resolver o duelo. Aos 18 Lucas Leiva o volante dominou e bateu de pé direito para marcar o segundo do tricolor.

A peleja virou passeio aos 21 minutos. Guilherme recebeu na esquerda, puxou para o pé direito e bateu cruzado, o goleiro espalmou nos pés de Bitello, que mandou para o fundo das redes.

A partir daí o clube gaúcho apenas administrou o placar, sem maiores investidas por parte do adversário assim, vencendo por 3 a 0.

Classificação e próximos compromissos

O resultado não altera a situação do Náutico na tabela, a equipe segue na lanterna do campeonato, com 30 pontos. O próximo desafios dos pernambucanos é no sábado (29), quando visita a Chapecoense em Santa Catarina.

Já o Grêmio ocupa a segunda posição na tabela, com 61 pontos. Os gaúchos voltam à campo na sexta-feira (28), quando visitam o Tombense em Minas Gerais.