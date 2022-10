Invicto há sete jogos, Fortaleza encara Coritiba nesta no Castelão

Em situações bem diferentes na tabela de classificação, Fortaleza e Coritiba se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), no Castelão, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão está na 10ª colocação, com 45 pontos e quer manter a sequência positiva de sete jogos sem derrota. O time tem a terceira melhor campanha deste segundo turno.

No outro lado, o Coritiba segue na luta desesperada para evitar mais um rebaixamento. O time de Guto Ferreira vem numa sequência de três partidas sem vitória e espera quebrar o tabu de somar três pontos fora de casa.

Suspensões e lesões para o técnico Vojvoda

O comandante do Leão não terá dois desfalques para o jogo de logo mais. Titi cumpre suspensão e Hércules está no departamento médico. Por outro lado, Romarinho, Caio Alexandre e Tinga retornam a equipe depois de cumprirem suspensão.

Time provável: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Robson, Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Mudanças no time titular do Coxa

Com Leandro Castán suspenso, o técnico Guto Ferreira terá Guilhermo como substituto. No meio, Bruno Gomes volta a equipe depois de ausência por motivos contratuais. Boschilia e Galarza completam no setor. No ataque, Léo Gamalho e Alef Manga repetem a dupla.

Time provável: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes (Natanael), Guillermo, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Galarza, Jesús Trindade e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho.

Arbitragem

A arbitragem será de um trio paulista. Flavio Rodrigues de Souza apita e será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, o comando será de Daiane Caroline Muniz dos Santos.