Botafogo e Coritiba fazem jogo de seis pontos na luta contra Z-4

Valendo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro o Botafogo recebe o Coritiba na noite deste sábado (17). Às 19h a bola rola no Estádio Nilton Santos em uma partida de dois times que brigam com o rebaixamento.

O Botafogo está na 12ª posição, com 31 pontos, dois abaixo do Bragantino e empatado com São Paulo e Ceará. O Coritiba está na 16ª posição, dois pontos abaixo do Fortaleza, que está um abaixo do Ceará, além de ficar dois pontos acima do Cuiabá e três do Avaí, primeiros times dentro do Z-4.

Precisando subir na tabela – versão alvinegra

O Botafogo vem de uma fase com oscilações, somando três empates, uma derrota e uma vitória nos últimos jogos que fez. No domingo (11) o Fogão empatou em casa com o América-MG, sem gols, somando mais um ponto na competição.

Luís Castro terá muitos problemas para escalar a equipe na partida desta noite. Por lesão ele não terá Breno, Daniel Borges, Patrick de Paula, Joel Carli, Rafael, Carlinhos, Del Piage e Hugo.

O provável time do Botafogo para a partida é: Gatito, Saravia, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Victor Sá, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Precisando subir na tabela – versão alviverde

O Coritiba também precisa somar pontos para subir na tabela e vem de um momento oscilante no campeonato, onde tem três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos, com no último domingo (11) a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 0, com gols de Alef Manga e Fabrício Daniel.

Guto Ferreira não fica para trás em desfalques na comparação com Luís Castro pois tem, por lesão, Henrique, Willian Farias, Diego Porfírio, Andrey e Adrian Martínez lesionados.

Sem esses jogadores o provável Coritiba é: Gabriel Vasconcelos, Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho; Hernan Pérez, Fabrício Daniel e Alef Manga.

Arbitragem e transmissão

O dono do apito no Nilton Santos será Paulo Cesar Zanovelli da Silva, com Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira, com o trio vindo de Minas Gerais. O VAR terá comando da Paulista Daiane dos Santos.

A partida terá transmissão exclusiva no canal de pay-per view Premiere, além do tempo real com todos os lances aqui na VAVEL Brasil!