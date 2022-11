Tite se mostra confiante na recuperação de Neymar: "Com certeza vai jogar a Copa"

O Brasil venceu a Sérvia pelo placar de 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (24), em sua estreia na Copa do Mundo do Catar 2022. Durante a partida, o principal jogador brasileiro Neymar, sofreu uma lesão no tornozelo e precisou ser substituído.

O técnico Tite falou sobre a lesão do craque e mostrou confiança em contar com o jogador para o restante da Copa do Mundo: “Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa”, afirmou o treinador.

No início da coletiva, antes do técnico responder as perguntas dos jornalistas, o próprio fez um comentário sobre a lesão de Neymar, ao lado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. Eles revelaram que o atacante permaneceu em campo mesmo após sentir o tornozelo, participando dos gols mesmo sentido dores.

“Justamente em relação ao Neymar, quero fazer uma observação técnico e tático. Ele permaneceu, nos dois gols que fizemos, sentindo o tornozelo, porque a equipe precisava dele. Os dois lances, um que participou de forma decisiva, teve a capacidade de superação dele de dor esteve presente nos dois gols”, pontuou Tite.

Foto: Divulgação / CBF

O técnico também falou bastante sobre a confiança e maturidade da equipe, algo que vem criando casca em uma seleção renovada e cheia de garotos.

“É trabalho, é confiança do trabalho executado, é da característica de se manter a naturalidade qualquer que seja o local. Isso é muito difícil. O que a gente tenta é trabalhar com naturalidade. Eu passo para eles serem naturais. Se não o técnico chega aqui... Estreia, teve uma série de resultados surpreendentes, aí tu fica olhando toda hora já que é a última seleção a jogar, gera uma expectativa. Aí é o seguinte, se adquiriu confiança com o trabalho até agora, tenha coragem para continuar com confiança. Mas é difícil, chegou no intervalo eu tive que trazer para baixo o emocional. Uma das coisas que falo é que tem 'pé de pelica' de um cara que jogou bola, para baixar um pouco a adrenalina. No outro Mundial saímos empatando, saiu uma pressão muito grande”, disse o técnico.

Foto: Divulgação / CBF

Após a vitória na estreia contra a Sérvia, a Seleção Brasileira volta aos treinos nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) às 11h (de Brasília). No domingo (27) as atividades se iniciam um pouco antes, às 10h30.

A segunda rodada da Copa do Mundo, será contra a Suíça, segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), no estádio 974.

Mais trechos da coletiva de Tite

Comemoração com os membros da comissão

“Sentimento, às vezes, não explicamos, a gente sente. Ali aflorou, um trabalho de equipe. Vocês que acompanham sabem mais o quanto tem de trabalho por trás, do roupeiro, massagista, médico, para o atleta tenha sua melhor condição. Hoje o esporte atingiu um nível de exigência alto. Aí foi no impulso, dividimos a alegria com todo o estafe que nos dá esse respaldo todo.”

Avaliação do novo esquema tático

“A equipe fez os 2 a 0 da mesma forma, só reposicionou as mesmas peças. Talvez a análise tática do teu comentarista pode falar que ele (Tite) só trouxe o Paquetá para uma função mais de meia, não vindo buscar, vindo mais de trás, a construção do 2-3-5 com alguns outros componentes. Mas ela foi o mesmo sistema. O 2 a 0 foi o mesmo sistema. Ele tem variação com um, com outro, com Fred, com Paquetá, a equipe tem essas variações.”

Importância da vitória e de ver o camisa 9 marcando gols

“No contexto geral, a vitória foi convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do mesmo. O ritmo quando se joga no mundo árabe... A aceleração começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Primeiro, às vezes a bola fugia, o domínio estava um pouco acelerado, no primeiro tempo. Não era o nosso padrão normal. No segundo tempo, reposicionamento, melhor a técnica. Reposicionamento principalmente do Paquetá na saída de dois, três, de ter mais um jogador no bolsão. As jogadas começaram a fluir mais. Antes de fazermos o gol já tinha a bola na trave do Alex Sandro, era um volume muito grande.”