Richarlison comemora golaço, boa atuação e vitória da Seleção na estreia na Copa: "Sonho de criança"

Finalmente começou a Copa do Mundo para o Brasil! Em sua estreia na competição a Seleção Brasileira encarou a Sérvia na última quinta-feira (24). E no Estádio Lusail a seleção canarinho passou pela Sérvia vencendo por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, sendo um deles um golaço de voleio.

Com a vitória o Brasil lidera o grupo H com três pontos, empatado com a Suíça, mas com dois de saldo, contra um dos suíços. Sérvia e Camarões não somam pontos e ficam em terceiro e quarto. E após a partida os jogadores brasileiros comentaram sobre a dificuldade da estreia, sobre o que esperavam do jogo – e sobre o que aconteceu e não acontece – além de falar do golaço de Richarlison.

Golaço, pés no chão e o sonho do Hexa!

Richarlison foi o primeiro a falar com a imprensa após a partida e falou sobre a ida à Copa, pois pouco antes dela o camisa nove estava lesionado: “É um sonho de criança. Uma ótima partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo quando eles cansaram e podemos tirar vantagem disso. Duas semanas atrás eu estava lá chorando e no dia de fazer exame, foi o dia mais demorado da minha vida. O tempo não passava. Eu tratava a lesão 3 períodos por dia e Deus viu meu esforço pra vir pra Copa. Fizemos o principal pra largada, que é ganhar o primeiro jogo”.

Após isso o atacante comentou sobre o golaço que fez, mostrando ser algo que busca nos treinos para concretizar nos jogos: “Eu fiz um parecido nos treinos. Faz no treino e faz no jogo, tive a oportunidade de acertar um belo chute, espero continuar focado, quero mais e agradecer aos companheiros, falei no intervalo que só precisava de uma bola e ela chegou. É difícil furar esse bloqueio, estou acostumado e sabia que qualquer oportunidade ia ter que guardar”.

Richarlison comemorando o primeiro gol (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





Alex Sandro foi outro a elogiar a atuação da equipe, manter pés no chão, comentar sobre o ataque móvel do Brasil, além de lamentar que uma finalização dele, de fora da área, explodiu na trave em vez de virar gol para o Brasil: “Sinceramente ainda tá passando esse filme na cabeça de como seria se essa bola tivesse entrado. Fora esse lance, todos fizemos um ótimo jogo. O próximo é sempre o mais difícil, todos estudam nossa seleção e é entrar no próximo pra se superar. A facilidade vem através do bom jogo. Tenho certeza que vai ser mais difícil, precisamos estar mais bem preparados. Temos vários jogadores com características diferentes e que podem mudar taticamente no jogo, o que confunde o adversário”.

Vinícius Júnior falou sobre sua estreia em sua primeira Copa do Mundo, comentou sobre a escalação com quatro atacantes, além de manter pés no chão com a empolgação: “Feliz pela minha estreia, com o pé direito, não tem coisa melhor, esperei 22 anos pra isso e fico feliz de no primeiro jogo ajudar a equipe e poder ajudar pois são sete finais. A gente se sente muito bem (jogando com quatro no ataque), ainda mais com Casemiro, Paqueta, Ney ajudando a gente ali”.

Após isso Vini elogiou Richarlison pelos dois gols e principalmente pelo golaço de voleio: ”Estou muito feliz por ele, trabalha bastante e ele tá sempre preparado e falamos que ia chegar uma e ele ia fazer o gol”.

Vini em uma dividida com defensores (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Paquetá também comentou sobre o jogo truncado que já era esperado e agradeceu o apoio da torcida, tanto a presente no estádio quanto a que está pelas redes sociais: “Acho que o início é sempre truncado, é uma equipe forte e alta, eles se defenderam bem e a mudança foi que eles cansaram, então conseguimos os espaços pra fazer os dois gols. Claro que toda energia é bem-vinda, mas sabemos separar o que vem de fora e o que estamos fazendo. Agora é treinar bem e focar no próximo jogo, com todo apoio sendo bem-vindo”.

Rodrygo foi outro jogador que rasgou elogios a Richarlison pelo golaço e que também falou sobre a atuação da equipe, em um primeiro tempo truncado, além de ressaltar o papel de Tite em tranquilizar os jogadores sobre essa situação: “A gente sempre brinca que treino é jogo. É um gol muito difícil de fazer e fico feliz por ele. Foi mais antes do jogo mesmo. Ele (Tite) falou sobre as dificuldades, que é complicado até encaixar e que seria difícil o jogo até as coisas encaixarem”.

Fred valorizou todo o trabalho feito desde a Copa do 2018 até essa onde o Brasil acaba de estrear: “Acabou a copa em 2018 e viemos trabalhando pra chegar forte nessa copa e aí o primeiro resultado. Temos que manter os pés no chão, foi uma grande vitória contra uma grande equipe. Temos que continuar nos dedicando para conquistar o objetivo final”.

Fred comentou também sobre a situação de Neymar, que sofreu uma entorse no segundo tempo e saiu de campo machucado: “Infelizmente ele saiu e torcemos pra que não seja nada, se recupere e esteja em campo no próximo jogo pois é importante demais pra equipe”.

Por fim o camisa oito elogiou Richarlison por conta dos dois gols na partida: “Fruto de treinamento. Não é fácil chegar e fazer o gol. Trabalhamos bastante pra chegar como chegamos e temos que comemorar hoje pra trabalhar amanhã e conseguir o próximo resultado”.

Casemiro falou depois e analisou a atuação do Brasil, em um primeiro tempo que acabou empatado sem gols e no segundo tempo que o Brasil desencantou, além de falar um pouco sobre o esquema com quatro atacantes: “Primeiro tempo truncado, sabíamos que ia ser assim, uma grande equipe, com grandes jogadores, além da ansiedade. É normal, Copa do Mundo é assim, mas o segundo tempo foi espetacular. Vamos valorizar também que entrou pois é complicado e foi um espetáculo. Quem entrou correspondeu à altura. Até mesmo pela proposta da Sérvia. Independente de quem esteja ali, mesmo o Paquetá sendo mais ofensivo, podemos contar e independente de quem jogar queremos fazer o melhor”.

Casemiro em atuação com a amarelinha (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Agenda brasileira!

O Brasil volta a campo na segunda-feira (28), às 13h, quando enfrenta a Suíça, que também venceu no grupo, já buscando poder até confirmar sua classificação para a próxima fase. No outro jogo do grupo, às 7h, a Sérvia joga contra Camarões.