Richarlison marca dois, e Brasil vence Sérvia na estreia da Copa do Mundo

O Brasil enfrentou a Sérvia, em um jogo duro e lindo segundo tempo, e venceu por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira (24). A partida aconteceu no estádio Lusail, no Catar, e os gols foram marcados por Richarlison. Um deles, foi um lindo gol de voleio.

As duas seleções estão no grupo G do torneio, junto de Suíça e Camarões. O Brasil e a Sérvia (contando confrontos como Iugoslávia) se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo. A Seleção leva vantagem, com quatro vitórias e um empate. A última partida havia acontecido na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Os brasileiros venceram por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva.

Primeira etapa com poucas chances

O jogo começou com o Brasil tendo mais posse de bola, e a Sérvia marcando forte, parando com faltas. Logo com 6 minutos, o zagueiro Pavlovic já levou o primeiro amarelo do confronto. No primeiro tempo, a Seleção finalizou quatro vezes, contra somente uma dos sérvios.

Vini Jr. foi a grande válvula de escape da canarinho. Porém, as grandes chances aconteceram com Neymar, de escanteio, e Raphinha. Aos 12, Neymar bateu o escanteio direto e quase fez um gol olímpico. O goleiro Vanja jogou novamente para fora. A outra grande chance, com Raphinha, aconteceu aos 34, após uma bela jogada com Paquetá, o atacante chutou fraco na mão do goleiro sérvio.

Brasil domina segundo tempo

O início da segunda etapa foi dominado pelos brasileiros, que já tiveram uma grande chance logo com 30 segundos, onde Raphinha roubou a bola do zagueiro e chutou, porém parou novamente em Vanja. Aos 14, abriram espaço para o lateral-esquerdo Alex Sandro, que finalizou e acertou a trave.

Pombo abre o placar e amplia com golaço

Logo depois do lance de Alex Sandro, aos 16, Neymar fez bela jogada na entrada da área, Vini Jr. chutou e Vanja defendeu novamente. Porém, no rebote, Richarlison conseguiu empurrar para o fundo do gol e abrir o placar.

O grande lance da Sérvia aconteceu aos 24, após escanteio, mas Marquinhos e Danilo conseguiram afastar a bola. Aos 27, Vini Jr. correu pela esquerda e cruzou para o pombo, que dominou e deu um lindo voleio para marcar o seu segundo gol na partida: 2 a 0 para o Brasil.

Após os gols, a Seleção Brasileira continuou dominando a partida e não deixou os sérvios criarem chances de perigo. Martinelli, Antony, Gabriel Jesus e Rodrygo ainda entraram no fim da partida e fizeram belos lances, mas não conseguiram fazer o terceiro gol brasileiro.

Próximos compromissos

O Brasil enfrenta a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h, na disputa pela liderança do grupo G na segunda rodada da competição. Também na segunda-feira, às 7h, a Sérvia joga contra Camarões.