Atlético-MG e Água Santa vencem e se classificam para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Já temos as duas equipes do Grupo 27 classificadas para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atlético-MG e Água Santa fazem duas vitórias em dois jogos e garantem as suas classificações.

Neste sábado, o Atlético-MG venceu o Mixto e o Água Santa venceu o Galvez. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam pelo primeiro lugar do grupo.

Virada e classificação

O ditado ‘quem não faz leva’ nunca foi tão assertivo como no jogo de hoje. O Galo dominou amplamente o primeiro tempo contra o Mixto, mas não conseguiu mandar a bola para as redes e ainda viu o adversário marcar.

Durante a primeira etapa, o Atlético-MG acertou três bolas na trave e ainda perdeu um pênalti. Erros que acabaram assustando a equipe mineira.

Aos 35 minutos, o zagueiro Renan recuou mal para o goleiro Diego. A bola ficou com Maranhão, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes, colocando o Mixto na frente do placar.

No segundo tempo, no entanto, o Galou conseguiu furar o bloqueio dos mato-grossenses. Aos 15 minutos, Leo Santos cruzou da esquerda e Cadu mergulhou para marcar de cabeça e empatar o jogo

Com o gol de empate, a pressão alvinegra só aumentou e a virada veio nos acréscimos. Isaac, que tinha acabado de entrar, aproveitou a sobra da bola dentro da área após defesa de Garça e, com tranquilidade, chutou para o gol, garantindo a vitória e a classificação do Galo para a próxima fase.

Água Santa também se classifica

O Água Santa também está classificado para a próxima fase. Na tarde deste sábado, os donos da casa venceram o Galvez por 2 a 1 e chegaram aos mesmos seis pontos do Atlético-MG.

A equipe abriu o placar com David logo aos 19 minutos. Precisando pelo menos do empate, o Galvez partiu pra cima. E conseguiu chegar ao empate. Aos 19 do segundo tempo, Ruan deixou tudo igual.

Mas aos 53 minutos do segundo tempo, o Água Santa chegou ao gol da vitória e da classificação. Vinicio marcou o gol derradeiro.

Próximos jogos

Água Santa e Atlético-MG disputam o primeiro lugar do grupo na próxima terça-feira, às 15h. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase.