Santa Cruz bate Caucaia e se classifica para a segunda fase do Nordestão

Não foi umas das melhores exibições do Coral, mas o Santa Cruz conquistou a passagem diante do Caucaia-CE após vencer por 2 a 0 e agora decide a vaga para seguir na fase de grupos da Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, neste domingo (8).

Em um Estádio do Arruda completamente vazio devido a punição imposta ano passado, o Tricolor pernambucano acordou na etapa final e com gols de Hugo Cabral de pênalti e Dayvid nos acréscimos, carimbou a vitória.

A partida começou tal qual o estádio sem público, poucas emoções entre as equipes. O Santa Cruz esbarrava na forte marcação do adversário, enquanto o Caucaia se defendia e buscava o contra ataque, mas sem qualidade.

Apenas por volta dos 20 minutos que os pernambucanos chegaram com perigo, principalmente na bola parada e a principal chance da primeira etapa veio assim. Em cobrança de falta do Anderson pela esquerda, Alemão subiu mais que todo mundo e testou firme, o goleiro Célio fez uma boa defesa. A pressão continuava e poucos tempo depois, em outra cabeçada , novamente o Célio afastou para escanteio.

O abafa tricolorido foi diminuindo e o Caucaia também se aventurou no ataque e um chute de longe obrigou o Matheus Inácio espalmar o perigo. E o time cearense aproveitou o descuido da defesa adversário na reta final, pois logo em seguida o Goiaba se infiltrou na direita e bateu cruzado, Inácio defendeu de novo. No entanto, o placar ficou nisso, tudo zerado.

Coral domina o segundo tempo

O segundo tempo começou com o Santa disposto a tirar o zero do placar e com cinco minutos já tinha perdido uma ótima conclusão. Lucas Silva serviu o Anderson Ceará que de frente para à meta chutou em cima do goleiro Celio.

Entretanto, três minutos depois, não teve jeito. Em uma bobeada da defesa, Keyllo Mancha perde a bola, sobrando no Hugo Cabral que chega batendo, Airton Jr desvia com a mão e o árbitro não teve alternativa a não ser marcar a penalidade. Na cobrança, o próprio Hugo cobrou e colocou no canto esquerdo, deslocando o Célio 1 a 0.

E a equipe pernambucana seguia abafando o adversário e sempre contando com o bom desempenho de Hugo Cabral. Aos 18 minutos, o atacante avançou pela esquerda e arriscou com uma curva, o arqueiro cearense fez uma defesa espetacular com uma das mãos.

A fase decisiva do jogo se manteve bastante equilibrada, já que o time cearense saia mais para o jogo em busca do empate, enquanto o Santinha avançava nos contra golpes e em um desses fechou o caixão. Em uma boa jogada individual de Dayvid que entrou no decorrer do segundo tempo, ele tirou o defensor pela direita e disparou cruzado, o goleiro Celio ainda desviou com o corpo, mas a bola acabou entrando. Após o gol que deu tranquilidade, o Tricolor apenas administrou a vantagem e se despediu de campo com a vaga no Nordestão.