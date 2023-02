Em noite de golaços, São Paulo goleia Inter de Limeira e dispara na liderança

Não teve pra ninguém no Morumbi. O São Paulo não tomou conhecimento da Inter de Limeira e atropelou por 5 a 1, nesta quarta-feira, seguindo tranquilo na ponta do grupo B. Com o resultado, o Soberano chegou aos 17 pontos, assim se aproximando da classificação às quartas de final.

Em uma partida de amplo domínio, Caio Paulista abriu o marcador para o Tricolor. João Paulo deixando tudo igual, e Wellington Rato desempatou ainda no primeiro tempo. Então, a partir daí só deu São Paulo. Com o comando de Galoppo, o argentino fez o seu, assumindo a artilharia da competição. Pedrinho e Pablo Maia completaram a goleada através de dois golaços.

Caio Paulista faz o seu primeiro gol pelo São Paulo

O São Paulo deu a largada no confronto mais presente no campo de ataque e mesmo não tendo aquela pressão efetiva, conseguiu pular na frente da contagem, através da bola parada. Em escanteio cobrado na direita, Alan Franco desviou na primeira trave e Caio Paulista apareceu para conferir: 1 a 0.

A Inter de Limeira não se abateu e acordou logo após a abertura do marcador, sendo presenteada com o empate. Em uma repetição do primeiro gol são paulino, zagueiro Douglas ganhou de cabeça e a bola acabou sobrando para João Paulo mandar o gol.

O São Paulo demorou um pouco para se remontar depois do gol tomado e quando a torcida já estava impaciente, Wellington Rato resolveu tirar o time do sufoco. Em uma atrapalhada de Matheus Oliveira que foi desarmado por Rodrigo Nestor, Calleri pegou a sobra e serviu Rato, que bateu cruzado, no fundo da meta. Não restou muito tempo e o Tricolor foi para o vestiário com a vantagem de 2 a 1.

Tricolor massacra na etapa final

O time da casa retornou do intervalo no mesmo ritmo, pressionando a linha do adversária e já conseguiu aumentar a contagem, nos primeiros minutos. Em jogada de Rodrigo Nestor e Galoppo, o argentino recebeu de frente para a meta e colocou no meio da baliza: 3 a 1.

O São Paulo estava afim de transformar o placar em goleada, tentando inúmeras vezes, mas aos 30 minutos, Pedrinho responsável por fazer uma pintura. O atacante tocou debaixo das pernas de Rael e ficou cara a cara com o goleiro Léo para chutar firme na meta, fazendo um golaço: 4 a 1.

Calleri também queria o dele e quase ia marcando em uma batida. O chute saiu perto da trave. Ele saiu aplaudido após ser substituído. Mesmo com a desvantagem, a Inter de Limeira partia para o ataque e Bruno Menezes arriscou de letra, mas foi por cima.

Ainda restou tempo para o São Paulo acabar o estoque de golaços. Pablo Maia levou na meia direita e soltou uma bomba. A bola entrou no ângulo esquerdo de Léo, dando fim a goleada no Morumbi.