Conheça os novos reforços do Santos para temporada de 2023

O Santos é um dos times que estão movimentando o mercado brasileiro nesta pré-temporada. O clube paulista já anunciou oficialmente cinco reforços, além de manter dois jogadores após empréstimos. A torcida do Peixe cobra por mais, porém o clube ainda passa por um momento financeiro complicado.

Além das cinco contratações, alguns jogadores voltaram de empréstimo e treinam com a equipe principal, são os casos de Gabriel Pirani e Raniel. Ambos terão que agradar o treinador Odair Hellmann nos treinamentos, para que possam ter uma vaga no elenco de 2023.

O Santos ainda confirmou duas compras após ter tido os atletas por empréstimo, são os casos de Rodrigo Fernández e Vinicius Zanocelo. Ambos ficam no clube após o Santos acertar com sues ex-clubes Guarani-PAR e Ferroviária respectivamente, um pagamento de forma parcelada.

Foto: Divulgação / Santos FC

Quem chegou na Baixada Santista

Stiven Mendoza

O atacante estava no Ceará e chegou ao Santos com contrato de três temporadas. Os valores envolvidos na transação foram mantidos em sigilo. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B do Brasileirão, o atacante terminou o ano em destaque, com 20 gols e três assistências em 50 jogos.

Foto: Divulgação / Santos FC

Messias

O zagueiro que também atuava pelo Ceará, foi revelado pelo América-MG e permaneceu em Minas até 2019, quando seguiu para o Rio Ave, de Portugal. Chegou ao Vozão em 2021, onde estava desde então. O contrato do defensor vai até o final de 2025.

Foto: Divulgação / Santos FC

Dodi

O volante já foi comandado pelo técnico santista Odair quando ainda atuava pelo Fluminense. Atualmente, Dodi estava no Kashiwa Reysol, do Japão. O acordo com Peixe também é de três temporadas, e os valores da negociação não foram revelados.

Foto: Divulgação / Santos FC

João Lucas

O lateral-direito que estava no Cuiabá, tem 24 anos e chegou ao Peixe também com contrato de três temporadas. Os valores da negociação também não foram revelados. Além do Dourado, o João tem passagens por Vila Nova, Goiás, Flamengo antes de chegar ao Santos.

Foto: Divulgação / Santos FC

Vladimir

Criado na Vila Belmiro, o goleiro tinha deixado o clube em junho de 2021 e agora voltou após passagem pelo Avaí. A contratação foi bastante contestada pela torcida santista, já que o clube ainda tem os goleiros John e João Paulo. Provavelmente a negociação foi feita visando a venda de um dos dois arqueiros.

Vladimir tem 32 anos e retornou ao clube que foi revelado com contrato de duas temporadas. Ele atuou no alvinegro por 14 temporadas, porém disputou apenas 73 partidas e sofreu 78 gols.

Primeiro jogo do ano

A temporada de 2023 está prestes a começar, e no próximo final de semana o Santos estreia pelo Campeonato Paulista. A partida será com o Mirassol, no próximo sábado (14), às 20h30, na Vila Belmiro.

Esta será a primeira partida da equipe profissional do Peixe após o falecimento de Pelé. O jogo estava marcado para 18h30, mas o próprio Santos pediu a mudança para 20h30 para homenagear o Rei do Futebol. Segundo o clube, esta homenagem teria que ser em um período noturno.