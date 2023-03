Seleção realizará amistoso em Manaus e jogará de verde em homenagem à Amazônia

A seleção brasileira vai realizar um amistoso na Arena Amazônia, em Manaus, e jogará toda de verde pela primeira vez na história. Conforme informações do jornalista André Rizek, do SporTV, a renda do jogo será revertida para o SOS Amazônia, associação que combate o desmatamento da Floresta Amazônica.

No dia 30 de setembro de 1988, na cidade de Rio Branco, estado do Acre, professores, estudantes universitários e representantes do movimento social, incluindo o ativista e seringueiro Chico Mendes, criaram a Associação SOS Amazônia tendo como objetivo principal defender a causa extrativista e proteger a Floresta Amazônica, apoiando as populações tradicionais.

Em toda a sua história, os Canarinhos jogaram suas partidas de azul, amarelo, ou branco. Na última Copa do Mundo, disputada no Qatar, a fornecedora de materiais esportivos da equipe, Nike, produziu belos uniformes que fizeram sucesso em todo o mundo. Além do time principal, a categoria de base também usou o uniforme.

Ramon Menezes comanda seleção no primeiro amistoso

Sob comando do interino Ramon Menezes, técnico campeão sul-americano sub-20, o Brasil vai encarar o Marrocos no próximo dia 25 de março, no primeiro confronto pós eliminação na Copa do Mundo.

"O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas Seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar o time jogando de forma moderna e com todas as características do nosso futebol" afirmou Ednaldo Rodrigues.

O novo treinador interino fez 17 jogos no comando da equipe sub-20 e somou 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos.

Aposentado da carreira de jogador em 2013, Ramon trabalha como treinador desde 2015 e teve nove passagens por oito clubes, a de maior destaque no Vasco, quando iniciou bem o Brasileiro, mas caiu em meio a efervescente processo político no clube com 56% de aproveitamento.