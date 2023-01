Vitória vence Jacuipense e garante volta ao Nordestão

Na tarde deste domingo (8), o Vitória venceu a Jacuipense, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador. Trellez fez o gol, que garantiu vaga na fase de grupos do Nordestão.

Leão domina e marca

A partida começou com o Vitória dominado, mal via-se o Jacuipense. O Leão pressionou e teve todo apoio da torcida, e chegou com perigo várias vezes. Rodrigo Andrade até chegou a acertar o travessão. Mas, chance mesmo, foi quando Osvaldo arriscou da entrada da área, e o goleiro Jean espalmou nos pés de Trellez, que não desperdiçou o presente e abriu o placar.

Leão segura a vitória

O jogo recomeçou com o Leão sem ritmo e parado, e foi aí que o Jacuipense se encontrou e se lançou ao ataque, criando até boas chances. Aos 30, os jogadores ficaram pedindo pênalti após possível toque de mão de Léo Gomes dentro da área, mas sem var, o juiz deu apenas escanteio. A partida se encaminhou para reta final, sem bolas perigosas, sem nenhuma produção, só o Leão que optou por ficar na troca de passes, segurando até o apito final, que soou e o Vitória saiu vitorioso do Barradão.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Vitória está oficialmente de volta à Copa do Nordeste. O Leão vai ocupar uma vaga no Grupo A, junto ao Atlético de Alagoinhas, CRB, Fluminense-PI, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Sport.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (11), desta vez pelo Campeonato Baiano. O Vitória enfrenta o Bahia de Feira, às 19h15 na Arena Cajueiro. Já o Jacuipense terá o duelo com o Doce Mel, às 21h30, no estádio de Pituaçu.