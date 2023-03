Com gol de Benítez, América-MG bate Santa Cruz e segue na Copa do Brasil

O América-MG está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O Coelho venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (14), na Arena Independência, pela segunda fase eliminatória da competição. O único gol da classificação foi marcado pelo meia-atacante argentino Martín Benítez.

Pressão do América-MG na Arena Independência

Nos primeiros minutos de partida, América-MG e Santa Cruz iniciaram jogo truncado com muita marcação e pouco desenvolvimento nas jogadas. Mas não demorou para o Coelho se acostumar com o ritmo do duelo para iniciar a pressão constante sobre a defesa do Mais Querido.

Com a pressão do América-MG, Benítez foi o principal articulador das jogadas da equipe mineira. O camisa 10 passou por perto em quase todos os lances. E, justamente o meia-atacante argentino abriu o placar.

O gol saiu um pouco tarde, mas foi no tempo suficiente para encerrar o primeiro tempo e deixar o América-MG mais aliviado no vestiário. Nos acréscimos, aos 46 minutos, a bola passou por Aloísio dentro da área. O experiente atacante deixou a sobra para Benítez, e o meia argentino bateu colocado para o canto esquerdo do gol.

O segundo tempo contou com mais pressão do América-MG, mas faltou eficiência para ampliar o placar. No entanto, a barreira do Coelho não foi apenas a limitação técnica. O goleiro Michael, do Santa Cruz, fez diversas defesas difíceis e evitou o pior para O Mais Querido. Mesmo com a vitória magra, a equipe mineira não abaixou a cabeça e conquistou a vaga na terceira fase da Copa do Brasil dentro de casa.