Sport vence Santa Cruz e carimba passaporte direto para semifinal do Pernambucano

Na tarde deste sábado (11) o Sport venceu o Santa Cruz por 2 a 0, o clássico tão aguardado pelos torcedores, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano. Jorginho e Luciano Juba marcaram para o Leão.

Leão marca, mas se acanha

O jogo começou com o favorito Leão da Ilha dominando por completo e mostrando as garras no clássico. Aos 15, após receber ótimo passe de Ronaldo, o meia Jorginho entrou na área e tocou longe do alcance do goleiro Michael, que anteriormente já havia feito duas boas defesas. Após o gol o ritmo incendiário do Leão diminuiu, e aí o adversário, Santa Cruz até tentou se infiltrar nos espaços, tentando ir ao ataque, mas acabou não conseguindo criar nenhum lance perigoso.

A partida se encaminhou para o final, sem sorte pra nenhum dos lados, porém os rubro-negros ainda tentavam, mas o que era um clássico incendiário, ficou sem vida, com ambas equipes descendo para o vestiário acanhadas, mas ainda sim, com o Sport saindo com vantagem.

Santa Cruz melhora, mas Sport amplia

A etapa final recomeçou, com o técnico do Santa Ranielle Ribeiro mexendo no tabuleiro, abrindo mão dos seus três zagueiros, apostando numa equipe com mais força ofensiva. E olha, que o técnico não pensou errado, as alterações começaram a fazer efeito, e conseguiu assustar o adversário favorito, criando boas chances. Infelizmente, no auge do seu melhor momento, o Santa Cruz sofreu o segundo gol.

Aos 16, após Arthur perder a bola para Labamdeira, Cariús ajeitou para Juba, livre na entrada da pequena área, soltar o pé e ampliar. Após o gol, o Santa Cruz não teve mais forças de reação, já o Sport apenas administrou o resultado, e correu para o abraço dos torcedores Rubro-Negro que lotaram o estádio.

Mas, e como fica?

Com esta vitória, o Sport chega aos 27 pontos, com passaporte carimbado direto na semifinal, uma vez que nenhum time fora do G-2 pode alcançar a pontuação. Já o Santa Cruz caiu para a nono posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 12 pontos.

Próximos Jogos

O Santa Cruz agora passa a focar no jogo da próxima terça-feira (14), contra o América-MG, às 21h30, em Belo Horizonte, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o Sport só volta a campo no próximo sábado (18), novamente para enfrentar o tricolor, às 17h30, na Ilha do Retiro, mas, dessa vez pela Copa do Nordeste.