Com hat-trick de Renato, CRB goleia Operário-MS e se garamte na terceira fase da Copa do Brasil

Em mais uma noite de Copa do Brasil, o CRB passou o carro e avançou para a tereceira fase. Nesta quarta-feira (15), o Galo da Pajuçara goleou o Operário-MS por 5 a 0.

Com a chegada à terceira fase, a equipe de Maceió garantiu cerca de R$ 2,1 milhões. A bola rolou no Rei Pelé, em Maceió e teve destaque para Renato, que marcou três vezes. Anselmo Ramon e Mike também anotaram um cada.

CRB marca cinco gols no primeiro tempo e só administra a vantagem na segunda etapa

Com um time reconhecidamente mais forte e tradicional, o CRB não tomou conhecimento do Operário-MS e foi pra cima do time de Mato Grosso do Sul desde o primeiro minuto. Aos dois, o CRB quase abriu o placar com João Paulo, mas o goleiro adversário ficou com a bola.

A rede balançou mesmo quatro minutos depois, aos 6, quando Anselmo Ramon finalizou de cabeça após cruzamento de Matheus Ribeiro. Já com o 1x0 no placar, a porteira se abriu e o CRB aproveitou.

Foto: Francisco Cedrim / CRB

O Galo da Pajuçara não demorou muito a ampliar. Aos 10, Mike ampliou após cobrança de falta de Valoura. O jogador cabeceou pras redes: 2 a 0. A partir daí só deu Renato.

Aos 17, o camisa 11 arriscou de fora da área e marcou o terceiro gol do time de Maceió. O Rei Pelé já estava em festa, mas a comemoração ainda não estava completa.

Quatro minutos depois, aos 21, Matheus Ribeiro cruzou e Renato apareceu novamente, desta vez de letra para dar início à goleada. O hat-trick saiu no fim do primeiro tempo. Aos 38, no rebote dentro da área ele assinalou mais um. Se quem faz três gols pede música, o CRB pediu uma dança inteira no Estádio Rei Pelé.

Como fica a Copa do Brasil

Já classificado, o CRB aguarda o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil para saber seu adversário. O clube se junta aos demais classificados vindos da segunda fase.

Além disso, outros clubes também entram nesta fase da Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza (classificados para a Libertadores), São Paulo (nono colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde), que entram direto nesta fase.