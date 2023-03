Renato rasga elogios à equipe do Grêmio: "Está bonito de ver jogar"

O Grêmio venceu mais uma em 2023 e de quebra recebeu mais R$ 2,1 milhões com a classificação na Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (16), o Imortal bateu o Ferroviário por 3 a 0, na Arena, e se garantiu na terceira fase da competição. A atuação do time no jogo e na temporada foi reconhecida pelo técnico Renato Gaúcho.



Em entrevista coletiva, o treinador opinou sobre o desempenho da equipe na temporada: "Está bonito de ver jogar. O principal elogio veio da comissão técnica do Ferroviário. É meu pensamento também. Alguém pode até não concordar, mas o próprio adversário reconheceu isso e o resultado foi mostrado em campo."



Mesmo jogando bem, o Tricolor teve dificuldades no primeiro tempo e só marcou o primeiro gol nos acréscimos. Teve até pênalti desperdiçado por Suárez. Tendo em vista as dificuldades, Renato fez questão de exaltar o adversário.



"Parabenizei o pessoal do Ferroviário, jogaram futebol, nos causaram alguns problemas. Faltou tranquilidade para fazermos os gols. Conseguimos fezer no fim do primeiro tempo, mas nada estava resolvido. Continuamos com seriedade no segundo e conseguimos ampliar."



Renato Gaúcho finalizou ressaltando a importância do volume ofensivo do Grêmio e da premiação recebida: "Gostei bastante da equipe pelo que produzimos. Criamos mais de 25 oportunidades. Acredito que nos comportamos bem. Essa vitória é importante para o clube em termos financeiros e para o nosso torcedor."

Próximo desafio

O Grêmio desliga a chave da Copa do Brasil e volta suas atenções para o Gauchão. A equipe entra em campo no próximo domingo (19), às 16h, contra o Ypiranga pela semifinal do torneio, no Colosso da Lagoa, em Erechim.