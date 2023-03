Grêmio vence Ferroviário e se classifica para terceira fase da Copa do Brasil

O Grêmio está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu o Ferroviário por 3 a 0 pela segunda fase da competição.

Bruno Alves, Luis Suarez e Ferreira marcaram os gols da vitória do Tricolor. Com a classificação, o Grêmio embolsou mais de R$ 2 milhões em premiação.

Grêmio para no goleiro

No primeiro tempo, o Grêmio mandou no jogo. A equipe, desde os primeiros minutos, criou várias chances de gols, mas parava nas boas defesas do goleiro do Ferroviário.

O goleiro Douglas fez, pelo menos, quatro grandes defesas, evitando o gol do Grêmio. E quando o goleiro não intervia, a trave salvou o Ferroviário, em finalização de Cristaldo.

Quando o árbitro marcou penalti após toque de mão dentro da área, lá estava Douglas. O goleiro fez história e defendeu a finalização do craque Luis Suarez.

Mas nem tudo ele conseguiu evitar. Já aos 47 minutos, após falta levantada na área, Bruno Alves cabeceou sem chances para o goleiro, para colocar o Grêmio na frente.

Classificação garantida

No segundo tempo, o Ferroviário até tentou iniciar uma pressão, e teve algumas chances de gols, mas não conseguiu pressionar de fato o time do Grêmio.

Com a vantagem no placar, o Tricolor trocou passes e jogou no contra-ataque. Mesmo vencendo, a equipe de Renato Gaúcho teve as melhores oportunidades do segundo tempo.

E o segundo gol gremista não demorou a sair. Depois de perder o pênalti, o artilheiro Luis Suarez tentou de tudo que é forma até conseguir marcar.

O atacante recebeu passe na frente, ganhou da marcação, driblou o zagueiro e tocou no cantinho. Bonito gol do camisa 9. Depois disso, o Grêmio esperou o tempo passar e se poupou um pouco. Mas ainda conseguiu chegar ao terceiro gol.

Cristaldo fez jogada pelo lado do campo e finalizou para a defesa do goleiro. No rebote, no entanto, Ferreira empurrou para as redes L

para fechar o placar. Grêmio 3 x 0 Ferroviário.

Próxima fase

Com a vitória, o Grêmio está classificado para a próxima fase. A equipe agora aguarda o sorteio para definir a sua classificação.