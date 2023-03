Grêmio e Ferroviário se enfrentam de olho na terceira fase da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (16) acontece o confronto entre Grêmio e Ferroviário, pela segunda fase da Copa do Brasil, a partida será disputada na Arena, em Porto Alegre, às 20h, pelo horário de Brasília.

Atualmente, ambos vivem um momento bom nos campeonatos estaduais, o Grêmio por sua vez, tem a melhor campanha do Gauchão e está invicto na temporada. O Ferroviário também vive boa fase, está na semifinal do Cearense e classificado com antecipação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Como chega o Grêmio?

O Grêmio chega como favorito à vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Já com o confronto marcado diante do Ypiranga no próximo domingo (19), pela semifinal do Gauchão, o Tricolor vem com todo gás diante dos cearenses, neste momento a única interrogação na escalação está nos laterais direita, Fábio e João Pedro disputam uma vaga no time.

Provável Escalação: Adriel; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suarez.

Como chega o Ferroviário?

O Ferroviário está em boa fase, nas semifinais do Estadual, a equipe cearense ficou no empate com o Fortaleza, mas isso no jogo de ida no último final de semana. Já pela Copa do Nordeste, o time garantiu classificação para as quartas de final com uma rodada de antecedência. O tricolor conta com craque do time, que é o veterano Ciel, de 40 anos, que já marcou 10 gols na temporada, mas também, tem o desfalque do zagueiro Alisson, está machucado e fora da partida.

Provável Escalação: Douglas Dias; Rodrigo Negueba (Roni), Eder Lima, Fabão e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Vinicius Paulista e Deysinho; Erick Flea e Ciel.