Palmeiras vence Bahia e assume liderança do Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (17), o Palmeiras venceu o Bahia, por 3 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, em casa, no Allianz Parque. Amanda Gutierres, Duda Santos e Yamila Rodríguez anotaram para o Verdão.

Verdão engole o Bahia no primeiro tempo

O jogo começou com o Palmeiras sendo bastante superior e dominante, enquanto o Bahia não era de se jogar fora, também mostrava uma boa troca de passes. Aos 4, Nathane recebeu uma inversão livre pela direita e logo finalizou para o Bahia, mas Tapia se esticou para evitar. O Verdão, seguiu pressionando muito, criou diversas oportunidades, mas sem boas finalizações. Aos 40, Amanda Gutierres, recebeu enfiada de Duda Santos, e deu uma cavadinha para inaugurar o placar.

Verdão dispara na segunda etapa e não para

A etapa final começou mais uma vez com o Verdão mandando e dominando as principais ações. Aos 4, Duda recebeu na entrada da área, finalizou e contou com um desvio que surpreendeu a goleira adversária, e ampliou a vantagem.

Na sequência, Rodríguez recebeu um cruzamento cara a cara e desviou, mas a goleira do Bahia protagonizou outra grande defesa. Já na reta final, Yamila finalmente deixou o seu, a moça saiu tocando para Duda Santos e foi para a área, ela conseguiu desviar o cruzamento e ampliou o placar, decretando a vitória por 3 a 0.

Classificação

Com o resultado, o Palmeiras fica na liderança provisória do Campeonato Brasileiro Feminino até segunda-feira (20), quando Ferroviária e Corinthians (segundo e terceiro colocados), ambos com nove pontos. Quem vencer ultrapassa a equipe Alviverde na tabela. Já o Bahia não muda sua situação e segue em oitavo, com 4 pontos.

Próximos Jogos

O Bahia entra em campo contra o Grêmio, no sábado (25), às 18h, no Pituaçu, em Salvador. Já o Palmeiras tem um clássico com o Santos na segunda (27), às 20h, na Vila Belmiro.