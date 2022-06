Gurias Coloradas prontas para o Gre-Nal deste domingo pelo Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas finalizaram no sábado o último treino antes do clássico contra o Grêmio, que acontece neste domingo (5), às 11h, no Estádio Antônio Vieira Ramos (Vieirão), em Gravataí.

O Inter, que se encontra na terceira posição da tabela de classificação, com 23 pontos e conta com vitória no último jogo contra o Real Brasília, por 2 a 1.

Para o clássico, o Inter conta com o retorno da lateral Capelinha, que cumpriu suspensão na última rodada. A goleira May, recuperada de lesão, também fica à disposição.

Desfalques para o confronto

Maurício Salgado não contará com a meio-campista Djeni, que estava no departamento médico desde a segunda rodada do Brasileirão Feminino, com uma lesão na cartilagem e um importante edema ósseo no joelho esquerdo, precisará passar por procedimento cirúrgico.

Já a volante Zóio, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, também ficará fora e passará por cirurgia nos próximos dias, e não fica mais à disposição nesta temporada.

Fabi Simões, Tamara e Duda estão penduradas para esta partida.

Estreantes no clássico

Entre elas, a atacante Lelê deve estrear a camisa colorada em seu primeiro Gre-Nal. A jogadora que está no Inter desde o começo da temporada, a atleta é uma das artilheiras do clube, com três gols marcados. Duda Sampaio, Millene Fernandes, Capelinha, Gabi Barbieri também tem a possibilidade de jogarem pela primeira vez o clássico gaúcho.

Lei da ex

Mesmo para quem chega de fora do estado, o peso desse clássico é avisto logo de cara. Maiara Lisboa, que é naturalmente carioca, já atuou pelos dois lados. Depois da última temporada pelo Grêmio, ela chegou ao Inter em 2022. Terminou o ano de 2021 como vice-artilheira, com 15 gols, sendo que um dos gols foi no último Gre-Nal, na decisão do Campeonato Estadual, vencida pelo Inter nos pênaltis. Agora, a jogadora atua com a camisa vermelha, podendo enfrentar o antigo time cara a cara.

Além da colorada, Gabizinha, do Grêmio, já teve passagem pelo maior rival em 2017, e no ano seguinte se transferiu para o Tricolor, subiu da base para o profissional e se tornou uma grande figura. Em 2018, com 19 anos, marcou o gol do título do Gauchão Feminino sobre o Inter, no Beira-Rio.

Em busca liderança

Se as coloradas saírem com a vitória, os três pontos se tornam importantíssimos, pois chegam na segunda posição da tabela, uma ótima colocação para quem quer ser campeã do campeonato.

Acesso para a torcida

A torcida colorada pode adquirir o seu ingresso para apoiar as Gurias na bilheteria do estádio, por R$ 10,00. A entrada será pela Rua José Antônio Duarte.

Como assistir o clássico

A partida contará com a transmissão do canal SporTV.

Relacionadas para a partida

Goleiras: Mayara, Gabi Barbieri e Mari Zanella

Laterais: Joana, Eskerdinha, Isabela e Fabi Simões

Zagueiras: Bruna Benites, Sorriso, Thamirys e Isa Haas

Meio-Campo: Capelinha, Juliana, Mai, Maiara Duda

Atacantes: Millene, Biazinha, Lelê, Priscila, Júllia, Kamile e Tamara.