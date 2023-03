Corinthians bate Ferroviária e volta a liderança do Brasileirão Feminino

O Corinthians contou com ótimo primeiro, no qual foi importante para conquistar o triunfo de 4 a 1 sobre a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Vic Albuquerque, duas vezes, Jaque Ribeiro e Jheniffer foram as responsáveis de deixarem as Brabas de volta a liderança da competição, enquanto Aline Gomes colocou as Guerreiras Grenás como o único time a estufar as redes das adversárias.

Braba etapa

Valendo liderança da competição, os times mostraram iniciativa dado o apito inicial, cada um buscando sua meta, deixando o confronto equilibrado. Contudo, quando as Brabas tomaram mais a iniciativa um lance decisivo: pênalti. Luana invadiu a área e acabou caindo após a chegada da goleira Luciana. Vic Albuquerque deu uma paradinha, deixando a camisa 1 sem reação para abrir o marcador.

As Guerreiras Grená sentiram um leve baque e tinham dificuldades na troca de passes, não conseguindo chegar ao ataque de maneira efetiva. Do outro lado, as transições rápidas facilitavam a vida do Timão em Araraquara. Yasmim ganhou da marcação de Aline Gomes e levantou na segunda trave. Luana escorou de peito para o meio e Jaque Ribeiro completou na marca da cal. Com a desvantagem, a Ferroviária procurou ficar mais cuidadosa, se fechando em certos momentos, que tentavam criar algo diferente com Aline Gomes. A meia chegou até a protagonizar alguns lances individuais, dando caneta dupla e a primeira finalização, mas para longe.

Guerreiras crescem

Arthur Elias e Jéssica Lima, hoje suspensa, e a equipe foi comandada por Andréia Rosa, voltaram com substituições no segundo tempo. O Corinthians já começou assustando, com Jaque Ribeiro carimbando o travessão. Poderia parecer um novo domínio das visitantes, contudo, o ritmo caiu e as Guerreiras foram ganhando mais volume de jogo.

As donas da casa foram recompensadas pelo crescimento aos 20 e justamente com ela: Aline Gomes. A meia aproveitou a bola viva, depois de escanteio, e diminuiu a diferença. Três minutos depois, Gabi Portilho dominou com a ponta da chuteira pelo lado direito e rolou para Vic Albuquerque chegar ao 72º gol com a camisa corintiana. Nicoly quase colocou um fogo no jogo. A volante resolveu arriscar e balançou a rede pelo lado de fora. As Guerreiras seguiram incomodando cada vez mais, ficando com a posse da bola e só não diminuíram na reta final graças a boa defesa de Lelê. Após cobrança de falta, Luana desviou de cabeça no meio da área e a arqueira alvinegra salvou com uma das mãos. Numa roubada de bola, um contra-ataque mortal deu números finais ao jogo. Jheniffer ganhou de Luana e Camila, partiu em velocidade e tocou na saída de Luciana.

Classificação e próximos jogos

Com 100% de aproveitamento, o Corinthians volta a liderança somando 12 pontos, enquanto a Ferroviária cai para a quarta posição, tendo os mesmos nove.

Ambos os times voltam a entrar em campo no domingo (25). Às 16h30, as Guerreiras irão encarar o Real Ariquemes, no Valerião. Mais tarde, às 19h, as Brabas enfrentam o Athletico-PR, no Nogueirão.