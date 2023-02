Corinthians goleia Flamengo e é bicampeão da Supercopa Feminina

O Corinthians é bicampeão da Supercopa Feminina! Na manhã deste domingo (12), as Brabas golearam o Flamengo por 4 a 1, na Neo Química Arena e conquistam o primeiro título da temporada do futebol feminino nacional. Tamires e Millene marcaram duas vezes cada para ajudar a equipe alvinegra a sair com a taça. Daiane descontou para as Rubro-Negras já no segundo tempo.

Tem que respeitar onde essas Brabas chegaram!

O Corinthians abriu o placar com Tamires antes mesmo do primeiro minuto de jogo. A Gabi Portilho cruzou para Vic Albuquerque, que finalizou e obrigou a Bárbara a fazer uma grande defesa. No rebote, porém, Isabela cruzou na medida para Tamires marcar o primeiro do Timão.

Após isso, o Flamengo até esboçou uma reação e tentou algumas chegadas ao ataque. Porém, as Brabas foram mais efetiva e Millene, duas vezes, ampliou o placar para 3 a 0 ainda na primeira etapa.

O primeiro saiu após Millene perder uma cobrança de pênalti, Gabi Portilho marca no rebote. Porém, o VAR mandou o pênalti ser cobrado novamente, mancando invasão da Portilho na hora da cobrança. Na segunda oportunidade, a camisa 14 esbanjou categoria desta para ampliar o placar.

Foto: Divulgação / Corinthians

O segundo da Millene e terceiro do Timão, saiu após Daiane tentar um corte na entrada da área, mas a bola ficou com Vic Albuquerque. A meio-campista achou a atacante livre para bater no canto esquerdo de Bárbara: 3 a 0 para as Brabas, decretando o fim da primeira etapa.

O Flamengo tentou reagir na etapa final, mas tomou um balde de água fria com o gol de Tamires. A jogadora aproveitou lindo lance de Gabi Portilho para ampliar o placar. Já no fim do jogo, Daiane, de cabeça, descontou para as Rubro-Negras.

Foto: Divulgação / Corinthians

Próximos jogos

Ambos os times agora voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 26. As duas equipes jogam na abertura da competição: o Flamengo enfrenta o Santos, fora de casa, e o Corinthians o Ceará, em São Paulo.