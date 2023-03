Athletico vence Maringá pelo jogo de ida da semifinal do Paranaense

Na noite deste sábado (18) o Athletico venceu o Maringá, por 2 a 0, no Willie Davids, pelo primeiro jogo de ida do mata-mata. Erick e Alex Santana anotaram os gols do Furacão.

Começo disputado

O jogo começou com um Athletico centrado e dominante, sem dar chances de reação ao Maringá, mas falhando muito nas finalizações. Pouco a pouco, o Maringá foi equilibrando as ações em campo, tendo a bola nos pés e tentando de alguma forma, cutucar a onça, ou melhor, o Furacão, que logo percebeu a ousadia do rival, e foi para cima.

Até os acréscimos, ambas as equipes buscaram o ataque. Aos 37, aí vem o Maringá, com Marcos Vinícius, que cortou a marcação pela esquerda e arriscou o chute, mas parou em Bento. Na sequência, o Furacão chega assustando, com um lançamento de Thiago Heleno que chega para Pablo na área, domina, mas não consegue completar o passe, dando de sopa para o árbitro soar o apito.

Furacão acorda e marca

A partida recomeçou com o Maringá mais ofensivo atrás do seu gol, já o Furacão aos poucos tomava as rédeas. Aos 14, Pablo acabou acertando a trave em um chute, com Cuello aproveitando o rebote, mas finalizando para fora. O mandante do Furacão, Paulo Turra optou por fazer mudanças, chamando Vitor Roque para jogo, e trazendo Pablo para descansar.

Aos 26, Vitor acionou Cannobio que, no primeiro lance, viu Dheimison fazer a defesa, porém sobrando para Erick mandar uma bomba, e abrir o marcador. Na sequência, mais uma vez, Vitor Roque disputou uma bola na área com o camisa 1, pedindo um pênalti, porém com a arbitragem mandando seguir a partida, mas que segundos depois, após consultar o VAR, voltou atrás e marcou a penalidade para os visitantes.

Na cobrança, Cuello tinha tudo para ampliar a diferença, mas acabou desperdiçando a chance. Mas o Athletico não se deixou abalar, e já no finalzinho, em nova jogada de Vitor Roque, o atacante rolou para Alex Santana que chutou no cantinho, ampliando e decretando a vitória por 2 a 0.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Athletico pode perder até por um gol que fica com a vaga na final. Já o Maringá precisa vencer por dois de diferença para, levar o jogo para os pênaltis.

Próximos Jogos

Maringá e Athletico se enfrentam no domingo (26), às 16h, pela partida de volta da semifinal do Paranaense, na Arena da Baixada.