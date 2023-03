Goiás bate Cuiabá no Serrinha e avança à final da Copa Verde

O Goiás está classificado para a final da Copa Verde. O Verdão da Serra venceu o Cuiabá, por 2 a 0, no Estádio da Serrinha, e garantiu a vaga na decisão da competição. Os gols foram marcados por Lucas Halter e Maguinho no segundo tempo. No jogo de ida, o Dourado tinha vencido o Esmeraldino, por 1 a 0, mas a equipe do técnico Guto Ferreira reverteu o placar contra o time do treinador português Ivo Vieira.

Final da Copa Verde

O Goiás vai enfrentar o Paysandu na final da Copa Verde. O Papão venceu o Remo, por 4 a 2, nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, e se classificou para a decisão da competição.

Primeiro tempo recheado de cartões amarelos na Serrinha

Goiás e Cuiabá protagonizaram o primeiro tempo com bastante faltas e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Paulo Henrique Schleich. Ao todo, foram oito advertências, sendo cinco para o Dourado, e três para o Verdão da Serra.

Durante os 50 minutos, contando com cinco minutos de acréscimos, só tiveram duas oportunidades claras, e todas do Goiás. O primeiro lance foi polêmico e não pôde ter sido resolvido com o auxílio da arbitragem de vídeo, pois a Copa Verde não tem o uso do VAR na competição. Na cobrança de escanteio, Sander acionou o ataque e Vinícius cabeceou para o gol. O defensor João Maranini tirou em cima da linha, mas os jogadores do Verdão da Serra pediram a validação do gol.

A partida seguiu, mas o Goiás seguiu pressionando a defesa do Cuiabá, que tentou investir no contra-ataque, mas não teve sucesso. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Dourado cometeu erro na saída de bola e Fellipe Bastos recuperou a posse. O meio-campista bateu com o pé direito de fora da área, mas o goleiro Walter se esticou, fez uma bela defesa e concedeu o escanteio para o mandante.

Segundo tempo tem virada de chave do Goiás

O início do segundo tempo começou com clima quente. O atacante Pitta, do Cuiabá, que tinha já o cartão amarelo, cometeu a falta em Sander e recebeu a segunda advertência. Com um a menos, o Dourado teve mais dificuldade para investir em contra-ataque e sofreu novamente a pressão do Verdão da Serra.

Mas o gol do Goiás saiu apenas aos 20 minutos da etapa final. Na jogada pela esquerda, Maguinho, que tinha acabado de entrar, fez o cruzamento e acionou Sander dentro da área. O lateral esquerdo finalizou, mas o goleiro Walter defendeu e deu o rebote para o zagueiro Lucas Halter. O defensor do Esmeraldino desviou e abriu o placar.

Aos 28 minutos, o Goiás ampliou o placar. Sander e Maguinho participaram também do segundo gol do Verdão da Serra. Na ocasião, o lateral-esquerdo, que tem oito assistências nessa temporada, fez o cruzamento na medida para o camisa 2, que cabeceou firme no ângulo direito do gol de Walter.

Nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o Cuiabá teve uma grande chance de empate para levar a decisão em cobrança de pênaltis. Na cobrança de falta pelo lado direito, a bola foi acionada dentro da área para Marllon. O zagueiro cabeceou firme para o ângulo direito do goleiro Tadeu, mas o arqueiro esmeraldino fez grande defesa. Um minuto depois, o Dourado sofreu mais uma expulsão. Deyverson, que tinha acabado de entrar, recebeu dois cartões amarelos em um curto espaço de tempo, foi expulso e derrubou a última chance da equipe para reverter o placar.