Athletico vence Maringá novamente e está na final do Paranaense

Na tarde deste domingo, o Athletico-PR recebeu o Maringá pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense 2023. Após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Furacão estava em uma situação confortável, e está na final do torneio após não jogá-la nos últimos dois anos.

Pressão dos donos da casa

Jogando para uma Arena da Baixada não tão cheia (22 mil torcedores assistiram ao confronto no estádio), o Athletico tomou a iniciativa, apesara da vantagem já conquistada no jogo de ida. Logo aos 2 minutos, Terans foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro, mas foi desarmado na hora da conclusão.

Aos 17, foi a vez de Thiago Heleno, que após cobrança de escanteio cabeceou para fora. Logo em seguida, Erick recuperou bola na área adversária e bateu cruzado, parando no goleiro Dheimison. O Maringá respondeu aos 30 minutos, em boa jogada individual de Robertinho, que terminou com Bento defendendo o chute do atacante.

Ainda deu tempo para mais uma do Furacão, quando Cuello arrancou e deixou para Fernandinho tocar para Pablo, que encontrou Vitor Bueno na área. O meia concluiu na rede pelo lado de fora.

Gol do Maringá anulado, Furacão vai à final

A etapa final começou em uma rotação mais lenta, mas esquentou aos 18 minutos. Thiago Heleno afastou para trás, Gui Sales pegou a sobra e cruzou para Caique abrir o placar. Contudo, o auxiliar marcou a saída da bola e escanteio, anulando o tento do Maringá.

Em seguida, Robertinho, em nova arrancada, fuzilou a meta de Bento da entrada da área, levando perigo aos mandantes. Entretanto, o Tricolor não foi recompensado com o gol que abriria o placar, e foi castigado já no final do confronto.

Aos 44, Léo Cittadini, que entrou no lugar de Cuello, lançou boa bola em profundidade para Pablo, que ficou com a sobra da dividida com Max Milller e cruzou para Christian, que também veio do banco, completar para o gol vazio, dando números finais ao jogo.

A decisão

Sendo assim, o Furacão está pela 46ª vez na final do Campeonato Paranaense. Desta vez, o Athletico irá enfrentar o Cascavel, que no último sábado (25), eliminou o Operário nos pênaltis. Os dois confrontos da decisão ocorrerão nos dias 2 e 9 de abril, sendo ambos em um domingo. O rubro-negro será o mandante da primeira partida, decidindo a taça fora de casa.