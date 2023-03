Athletico bate Maringá e avança à final do Paranaense

O Athletico-PR recebeu a equipe do Maringá na tarde deste domingo (26), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense de 2023. Assim como na primeira partida, os comandados de Paulo Turra venceram, mas dessa vez com um placar menor: 1 a 0.

Com o novo triunfo o rubro-negro da capital garantiu vaga na grande final do estadual, onde enfrentará o FC Cascavel, que avançou após vencer o Operário nos pênaltis.

Primeiro tempo tem boas chances para as duas equipes

Buscando uma vitória, a equipe de Maringá se arriscou logo no começo do jogo com Matheus Moraes e Iago nos primeiro cinco minutos da partida, mas não conseguiu alcançar o gol. Aos 16, o Athletico levou problemas à zaga do Maringá, quando Thiago Heleno acertou bonito cabeceio que passou próximo do gol.

Aos 22, Erick teve uma ótima oportunidade, quando saiu cara a cara com o goleiro, mas Dheimison salvou a equipe visitante. O Dogão continuou ameaçando e, aos 30, Robertinho chutou a gol, mas Bento fez a defesa. No final da primeira etapa, Vitor Bueno teve outra oportunidade clara de marcar, quando recebeu a bola de Pablo, porém, mandou para fora.

Segundo tempo continua equilibrado, mas Athletico marca no fim

As equipes voltaram com alterações para a etapa final, mas o equilibro foi o mesmo. Aos sete minutos, Terans quase marcou o primeiro gol da partida com uma puxeta. Logo em seguida, aos oito, Matheus Bianqui teve uma oportunidade clara de marcar, mas Bento salvou o Athletico.

O Maringá teve um gol anulado aos 18 minutos, quando Iago Santana aproveitou um cruzamento de Gui Sales para marcar, mas a arbitragem indicou que a bola havia saído de campo. A decisão da arbitragem irritou a equipe do Maringá. Aos 29, Robertinho teve uma boa chance de marcar, mas chutou para fora.

O Furacão acordou nos minutos finais, levando perigo com uma bicicleta de Cuello e finalmente marcando aos 43 minutos. Pablo recebeu a bola de Cittadini, chutou cruzado e Christian só precisou completar para marcar o gol da vitória por 1 a 0 e confirmar a classificação.

Próximos compromissos

O Athletico agora pega o FC Cascavel na grande final do Paranaense. A primeira partida ocorre em Cascavel, dia 9 de Abril, às 16h.

Já o Maringá agora volta suas atenções para a Série D, onde enfrenta o XV de Piracicaba fora de casa pela primeira rodada da competição, apenas daqui dois meses, em 6 de maio, sem horário confirmado.