Caxias e Grêmio se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho

ContudoNeste sábado (1), o Caxias recebe o Grêmio no Estádio Centenário, na primeira partida da final do Gaúchão 2023. O jogo, marcado para as 16h30, coloca frente à frente o terceiro e primeiro colocados da fase inicial, respectivamente.

O Grená da Serra conquistou seu único título do torneio em 2000, e busca repetir o feito e fazer história. Já o Imortal tenta conquistar sua 42ª taça, e é o atual pentacampeão consecutivo da competição.

Caxias

Na semifinal, após empatar por duas vezes em 1 a 1 e eliminar o Internacional no Beira-Rio nos pênaltis, em partida que terminou em briga generalizada, o Caxias chega à sua quarta final de Campeonato Gaúcho. Entretanto, Thiago Carvalho terá que montar uma equipe diferente do último jogo.

Na confusão envolvendo os jogadores do Colorado, Marciel e VIni Guedes estão suspensos para a primeira finalíssima. Wesley Pomba e Pedro Cuiabá são emprestados pelo Grêmio ao Grená da Serra, por isso também ficarão de fora. Sendo assim, os donos da casa devem ir a campo com:



Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marlon e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron.

Grêmio

Líder e dono de uma campanha invicta na primeira fase, o Tricolor sofreu seu primeiro revés no jogo de ida da semi contra o Ypiranga, por 2 a 1. Na volta, venceu pelo placar mínimo e avançou também após penalidades. É a sexta final seguida do Imortal, igualando feito alcançado pela última vez quando chegou às decisões de 1985 à 1990.

Fábio e Pepê estão fora por lesão muscular, enquanto Kannemann é dúvida, já que não tem participado dos treinos. Já Carballo e Villasanti, que retornam após defender suas seleções na data FIFA, estarão a disposição. Desta forma, Renato Portaluppi deve mandar a campo:

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez

Onde assistir

O embate terá transmissão da RBS TV e do Premiere, bem como o lance a lance da VAVEL.