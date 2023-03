Paysandu vence Remo nos pênaltis e vai à final da Copa Verde

Remo e Paysandu se enfrentaram na noite desta quarta-feira (29), no Mangueirão, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Leão entrou em campo com a vantagem de 1 a 0 por ter vencido o jogo de ida. A vantagem ficou ainda maior no primeiro tempo, com Muriqui abrindo o placar. Mas na etapa final, Mário Sérgio empatou para o Papão e Fernando Gabriel virou. Com a virada, a equipe bicolor levou o jogo para os pênaltis e conseguiu a classificação ao vencer por 4 a 2.

Primeiro tempo azulino

Precisando do resultado, o Paysandu chegou primeiro ao ataque, logo aos dois minutos. Bruno Alves recebeu passe na direita, avançou e chutou cruzado para fora. A equipe bicolor foi mais intensa nos primeiros minutos, mas depois, começou a sentir falta dos desfalques e o Remo equilibrou o jogo.

Aos 28, Jean Silva chutou forte e Thiago Coelho fez grande defesa. Dois minutos depois, em contra-ataque, Pablo Roberto tocou para Muriqui sozinho e o artilheiro azulino bateu na saída do goleiro bicolor para abrir o placar. Aumentando a vantagem no agregado para 2 a 0.

Poucos minutos depois, Pablo Roberto teve a chance de ampliar o placar e deixar o Papão em uma situação ainda mais complicada, porém, parou em Thiago Coelho, que salvou o Paysandu novamente. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Juan Pitbull experimentar do meio da rua e Vinícius fazer a defesa. Sem mais oportunidades, o Remo foi para o vestiário com uma boa vantagem no placar.

Virada do Papão

Com a desvantagem no placar, o técnico Márcio Fernandes promoveu três mudanças no meio-campo na volta do intervalo. Com isso, o Paysandu mudou de postura, e aos dois minutos, Fernando Gabriel chutou de longe obrigando Vinícius a fazer boa defesa.

Porém, dois minutos depois, o goleiro do Remo não teve chances. Após bate-rebate dentro da área, Mário Sérgio aproveitou e empatou a partida. O Remo sentiu o gol no início, mas voltou a assustar minutos depois: primeiro parou novamente no goleiro Thiago Coelho e, na sequência, Muriqui cabeceou no travessão.

O tempo foi passando, o cansaço foi batendo no time azulino e o Paysandu foi tendo mais a posse de bola. O Remo tentava segurar a pressão para garantir a classificação mesmo com o empate. Porém, aos 34, Bruno Alves ajeitou e Fernando Gabriel marcou um golaço pra virar a partida.

A decisão estava indo para os pênaltis, mas no último lance do jogo, Muriqui surgiu sozinho dentro da área e bateu na saída de Thiago Coelho, o goleiro bicolor fez grande defesa, um milagre para salvar o Paysandu e levar as partidas para os pênaltis.

As penalidades

O Paysandu começou batendo com Mário Sérgio, marcando gol. Ícaro foi na sequência e deixou tudo igual. Ricardinho colocou o Paysandu na frente outra vez: 2 a 1.

Muriqui, autor do gol no tempo normal, acertou a trave e desperdiçou para o Remo. Em seguida, Fernando Gabriel cobrou para o Papão e parou no goleiro Vinícius. Anderson Uchôa empatou as penalidades novamente: 2 a 2.

Paulo Henrique voltou a deixar o Papão à frente. Rogério cobrou pro Leão e chutou por cima do gol de Thiago Coelho. Eltinho foi pra cobrança decisiva e bateu no canto esquerdo de Vinícius, fechando as penalidades em 4 a 2 e dando a classificação para o Paysandu.

Rumo ao tetra

O Paysandu vai encarar o Goiás na final da Copa Verde. Esta vai ser a sétima vez que o Papão irá disputar uma final da competição. O clube azulino está em busca do tetracampeonato. O jogo de ida será e Belém, e a volta em Goiânia. A CBF ainda irá comunicar locais, ho