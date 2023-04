Athletico-PR vence Cascavel em jogo de ida pela final do Campeonato Paranaense

Na noite deste sábado (1), o Athletico venceu o FC Cascavel, por 2 a 1, e saiu com vantagem no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. Lucas Batatinha marcou para serpente. Erick e Vitor Roque, anotaram para o Furacão.

Começo parado

O jogo começou não tão emocionante e empolgante como se esperava, mas o Athletico-PR conseguiu tomar as rédeas da partida, tendo controle, bola nos pés mas não conseguiu transformar isso em boas oportunidades e nem se quer chegar com perigo. Mas, aos 22, o Furacão acordou e chegou com Canobbio que arriscou um chutaço de longe para o gol, mas parou nas mãos do goleiro André.

Na sequência, o Athletico saiu em troca de passes, que chegou a Pablo que mandou para dentro da área, mas passou por cima do gol. Já o Cascavel foi crescendo e deixou o goleiro Bento em alerta. Aos 37, Lucas Coelho tocou para Robinho, que recebeu nas costas da defesa, mas Bento apareceu para salvar o Furacão. Sem muita produtividade, o árbitro soou o apito e as equipes foram para os vestuários.

O Furacão sai com vantagem

A partida recomeçou sem nenhuma alteração, e no mesmo ritmo da primeira etapa. Aos 25, Lucas Batatinha apareceu dentro da área para completar o escanteio de Gama e colocar o Cascavel em vantagem. Ficar atrás no marcador, deu um gás ao Furacão, que logo reagiu e de forma certeira na mesma moeda. E com Erick, que subiu antes da marcação para desviar de cabeça para o fundo das redes, o Athletico deixou tudo igual.

Na sequência, o meio-campista do Furacão, Erick foi amarelado e expulso, ao cometer falta em Robinho, deixando o Athletico-PR com um a menos na reta final. Os minutos finais foram de arrepiar, e com vantagem numérica, o Cascavel chegou com pressão e até carimbou o travessão.

Mas, aos 54, a empolgação e pressão de marcar, acabaram fazendo Cesar Morais cometer um pênalti favorecendo o Furacão e sendo expulso. Vitor Roque foi para a cobrança e bateu com segurança no meio do gol para dar a vitória de virada ao Athletico-PR.

Como ficou?

Com a vitória no jogo de ida, o Athletico tem a vantagem do empate na partida de volta para garantir o título do Campeonato Paranaense. Já o FC Cascavel tem que ganhar na Arena da Baixada por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

Próximos Jogos

Athletico e FC Cascavel disputam o segundo jogo da final do Campeonato Paranaense no domingo (09), às 17h, na Arena da Baixada. Porém, antes o Furacão inicia a participação na Libertadores contra o Alianza Lima, na terça-feira (4), às 19h, no Peru.