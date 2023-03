Athletico-PR atropela São Joseense e garante vaga na semifinal do Paranaense

O Athletico-PR recebeu a equipe do São Joseense na tarde deste domingo (12), em partida válida pela volta das quartas de final do Campeonato Paranaense de 2023.

O Furacão chegou tranquilo para o jogo, já que havia vencido a primeira perna por 5 a 2, fora de casa, e poderia perder por até dois gols de diferença que ainda assim manteria a vaga. Mesmo assim, o técnico Paulo Turra escalou força total, e viu sua equipe atropelar o adversário.

O rubro-negro paranaense agora enfrenta o Maringá por uma vaga na grande final.

Primeiro tempo é marcado por golaço de Vitor Bueno

Desde o início da partida, o Athletico dominou o jogo. Aos sete minutos, Cuello quase marcou com um chute forte que passou perto do gol. Dez minutos depois, Vitor Bueno abriu o placar com um golaço de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. Aos 13, ele quase marcou novamente, mas foi impedido por Gabriel Leite.

A equipe do São Joseense ameaçou apenas aos 20 minutos, com um chute de Thiago Primão, e aos 24, com um cabeceio de Arthur Bessa que foi para fora.

Sem se preocupar muito, o Furacão marcou mais um gol aos 36 minutos. Vitor Roque fez uma jogada na área, Terans recebeu a bola e mandou para o canto, aumentando o placar em favor do Furacão. O Rubro-Negro ainda teve duas chances com Vitor Bueno: um cabeceio que saiu para fora aos 39 minutos e um chute defendido pelo goleiro aos 47 minutos.

Athletico não tira o pé e faz mais dois no segundo tempo

Apesar da vantagem confortável, o Athletico continuou pressionando e conseguiu marcar o terceiro gol aos 11 minutos. Alex Santana fez um cruzamento, e Vitor Roque cabeceou para ampliar o placar. A joia do Furacão estava inspirada, e fez mais um gol de cabeça aos 20 minutos, aproveitando uma cobrança de escanteio para selar a vitória. Após o 4 a 0 no placar, os dois times diminuíram o ritmo e apenas esperaram pelo apito final do árbitro.

Próximos compromissos

O Athletico agora enfrenta o Maringá pela semifinal da competição. As partidas ainda terão datas confirmadas, mas é certo que o Furacão joga a primeira fora de casa.

Já o São Joseense terá praticamente dois meses de preparação para a próxima partida, que acontece apenas no dia 6 de maio, contra o Caxias, em casa, pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.