Em jogo de oito gols, Botafogo goleia Brasiliense e avança para terceira fase da Copa do Brasil

Em jogo de oito gols e hat-trick de Tiquinho Soares, o Botafogo massacrou o Brasiliense na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Kléber Andrade, pela segunda fase da Copa do Brasil. Além dos três gols do atacante, Danilo Barbosa, Eduardo, Adryelson e Victor Cuesta fizeram os gols do Alvinegro. O centroavante Yuri Mamute descontou para o Jacaré. Com a goleada, a equipe carioca garantiu a vaga na terceira fase da competição.

Bom primeiro tempo do Botafogo, mas com erros defensivos

Os 10 minutos iniciais da partida do Botafogo foram de pura sintonia. O Alvinegro fez dois gols em pouco tempo e surpreendeu a torcida carioca no Estádio Kléber Andrade. No entanto, ao longo da etapa inicial, a equipe do treinador português Luís Castro cometeu diversos erros defensivos e deixou muito espaço para o Jacaré atacar nas costas da defesa alvinegra.

Aos 5 minutos, Danilo Barbosa abriu o marcador. Na cobrança de falta pelo setor esquerdo, Marçal levantou a bola na área e acionou o meio-campista, que cabeceou firme e fez o primeiro gol. Aos 10, o lateral-esquerdo e capitão apareceu novamente. O jogador cobrou a lateral na grande área, Adryelson desviou de cabeça para trás e deu a sobra para Eduardo. O meia dominou no peito e estufou a rede do goleiro Sucuri.

Brasiliense reagiu, mas não foi o suficiente

Na reta final da partida, aos 41 minutos, o Brasiliense diminuiu o placar e assustou o Botafogo. Na jogada pelo setor esquerdo, Yuri Mamute carregou a bola por dentro e bateu cruzado. Ela desviou no zagueiro Victor Cuesta, enganou Lucas Perri e entrou no gol.

Mas o Botafogo não deu mais espaço ao Brasiliense para empatar a partida. Nos acréscimos, aos 47 minutos, Marçal cobrou o escanteio e acionou Adryelson. O zagueiro se antecipou e cabeceou para fazer o terceiro gol antes do fim do primeiro tempo.

Segundo tempo avassalador do Botafogo

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo voltou a marcar no início da etapa. Aos 6 minutos, Marçal rolou a bola para Lucas Piazon e o meio-campista fez o cruzamento. O zagueiro Victor Cuesta desviou de cabeça e marcou o quarto gol.

Aos 31 minutos do segundo tempo começou o hat-trick de Tiquinho Soares. Na jogada do quinto gol, Piazon fez o cruzamento pela direita e acionou Gabriel Pires. O meia tocou rápido para o atacante, que empurrou para estufar a rede.

Aos 39 minutos, na jogada pela esquerda, Luis Henrique carregou a bola durante o contra-ataque e fez o cruzamento para Tiquinho Soares. O atacante dominou e finalizou rasteiro na bochecha esquerda do gol de Sucuri. Aos 41, o centroavante fechou o placar com o sétimo tento. Pela direita, Sauer acionou o Di Plácido. O lateral-direito cruzou para a grande área e o camisa 9 desviou de cabeça para sacramentar a goleada e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil.