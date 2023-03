Água Santa elimina Bragantino nos pênaltis e vai à decisão do Paulista pela primeira vez

O Água Santa recebeu e venceu nos pênaltis a poderosa equipe do RB Bragantino, na Vila Belmiro, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2023, devido a dois fatores. O primeiro fator, foi ter ficado a frente do Bragabull na soma do total de pontos do campeonato, o que permitiu ao Netuno ser o mandante. Porém, o tme de Diadema tem um estádio com pouca capacidade de público e com uma insfraestrutura que não é vista como adequada pela Federação Paulista de Futebol para receber um jogo grande como uma semifinal de campeonato.

Tanto o RB Bragantino quanto o Água Santa vieram com uma formação igual , seus técnicos optaram por um 4-3-3, uma tática bem ofensiva para conseguir chegar no resultado esperado,a vitória. Para alcançá-lo era necessário entrar pilhado no jogo e isso foi visto em ambas as equipes no início de jogo.

O time da casa até que tentou assustar o braga com poucos minutos jogados, porém tomou um contra ataque fulminante que terminou com a bola no fundo da rede. Aos oito minutos, Urtado recebeu um passe em profundidade e cruzou a bola para o camisa 9 dos touros, Alerrandro, de letra abrir o placar. A bola antes de entrar ainda tocou na trave e na perna do goleiro Ygor Viinhas do netuno. Com o placar aberto o Água tentou de todas as maneiras empatar e sufocou o time de Bragança até que o arbitro Claus, encerrasse o primeiro tempo.

A segunda etapa começou parecida com o final da primeira, o time da casa levando muito perigo ao gol adversário, mas as finalizações erradas não ajudavam. E acabou contando com a sorte em uma jogada inusitada. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o netuno fez seu gol após recuo do volane do Massa bruta para o goleiro Cleiton que resolveu ser uma boa opção sair driblando os atacantes do outro clube, porém a bola escapuliu de seu pé e foi parar nos pés do atacante adversário Bruno Mezenga que driblou o guarda redes. Em seguida chutou com categoria a bola para estufar a rede. Era o tão sonhado empate do time de Diadema.

O técnico portugues da equipe do Braga que havia alterado o time no intervalo se viu obrigado a fazer mais mudanças no time com pouco mais de dez minutos jogados do segundo tempo e não poupou esforços, colocando em campo mais três jogadores, o que ao todo contabilizou as cinco substituições possíveis para o time no jogo. Elas se provaram boas. O time da série A do brasileiro tomou para si as ações do jogo, dominando completamente o adversário. No entanto, não conseguiu chegar a fazer mais um gol durante a partida.

Expulsões

Os lances bizarros do jogo foram por conta dos jogadores Rodrigo Sam zagueiro do Água Santa e Matheus Fernandes meia do RB Bragantino. O primeiro a ser expulso foi Rodrigo Sam que em momento de delírio resolveu segurar o adversário, além de empurrá-lo para retardar o início do jogo e não obstante, resolveu dar uma cabeçada no adversário, configurando assim, o lance mais sem noção da partida. Já a outra expulsão, de Matheus Fernandes aconteceu devido a uma entrada um pouco mais dura para evitar um lance de contra ataque do adversário, porém o jogador se esqueceu que já tinha cartão amarelo e o novo cartão de mesma cor, somado ao anterior resultou em um vermelho.

Pênaltis

Após o termino do jogo , devido ao empate, pelo regulamento do campeonato, a decisão do vencedor dessa semifinal foi para as cobranças de penalidades máximas. Nelas, o Água Santa venceu e irá disputar a tão sonhada final contra o poderoso Palmeiras. Um 4 a 2 com muita emoção, já que o goleiro do RB Bragantino começou se redimindo da bobagem que havia feito durante o jogo e agarrou a primeira bola. Porém, o batedor inicial do RB chutou a redonda na trave. Na segunda cobrança, o camisa 10 do netuno abriu o placar dos penais e, logo em seguida, mais um jogador do braga errou. Depois todos acertaram, e na matemática o último pênalti foi da equipe de Diadema em sua quinta cobrança. Se fizesse acabava. E acabou.

Sequencia

O RB Bragantino eliminado espera o inicio da série A do Brasileirão. Já o Água Santa enfrentará o Palmeiras, no primeiro jogo das finais, no próximo domingo na Vila Belmiro, estádio do Santos. O segundo jogo das finais irá ocorrer somente no dia 9 do próximo mês no estadio do Verdão, o Allianz Parque , pois este obteve no total da soma de pontos do campeonato, o maior número.