Sport vence Petrolina e está na final do Campeonato Pernambucano

Na tarde desta sexta-feira (7), o Sport venceu Petrolina, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e está classificado para a final do Campeonato Pernambucano. Luciano Juba e Vagner Love anotaram para o Leão.

Sport domina e marca

O bola rolou na Ilha do Retiro, com o Sport dominando, se impondo e levando perigo. Já o Petrolina se mostrou com dificuldades para tentar chegar ao gol adversário. Aos 8, com Igor Cariús, chutando de fora da área, quase abriu o placar.

Na sequência, o Leão até abriu o placar com Jorginho, mas o meia estava em impedimento. Aos 29, Edinho tocou para Jorginho, que só teve o trabalho de puxar pela linha de fundo e tocar, voltando para Luciano Juba mandar para o fundo das redes. Logo depois, em desvantagem, o Petrolina viu Maílson ser expulso pelo VAR após entrada dura em Vagner Love.

Sport amplia e Petrolina não assusta

A partida recomeçou no mesmo pique da primeira, com o Sport mandando na partida. Aos 11, Luciano Juba impediu contra-ataque do Petrolina e achou o camisa Vagner Love, que entre dois marcadores, quem prevaleceu foi cara do amor, que chutou seco para marcar ampliando para o Leão.

Diante de tudo isso, o Petrolina mal reagiu, e ainda deixou o Sport ter mais 7 oportunidades. Aos 49, o Petrolina finalmente chegou, Christiano mandou falta no ângulo de Renan, que voou para salvar.

Classificação

Com o resultado, o Leão agora aguarda o vencedor de Retrô x Salgueiro, que acontece neste sábado (7), às 16h30, na Arena Pernambuco, quem ganhar está na finalíssima do Estadual. Já o Petrolina, encerra a sua campanha histórica na competição local, em caso de vitória do Retrô sobre o Salgueiro, a Fera Sertaneja ainda se garante na Copa do Brasil de 2024.

Próximos Jogos

Quando confirmado o duelo que vale a taça do Pernambucano, provavelmente as datas da grande final sejam nos próximos dois sábados de abril, 15 e 22.