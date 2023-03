Sport confirma vitória no reinício do jogo e carimba vaga na final do Nordestão

Haja coração, torcedor! No início do jogo nesta quinta-feira (30), após suspensão depois do temporal que caiu no Recife na quarta-feira, Sport e ABC voltaram a se enfrentar e o Leão confirmou a vitória por 1 a 0, com gol do Vagner Love, carimbando a vaga na final da Copa do Nordeste.

A partida reiníciou aos 16 minutos do segundo tempo, após o árbitro encerrar a partida de ontem depois da chuva que caiu na capital pernambucana. Com a vitória, o Sport vai disputar a grande decisão do Nodrestão com o Ceará, nos dias 19 de abril e 4 de maio.

Por ter a melhor campanha da Copa do Nordetse, o Leão irá disputar a decisão em casa, sendo o primeiro na Arena Castelão e o segundo na Ilha do Retiro.

O reinício

O jogo começou emocionante. Reiniciado aos 16 minutos, o ABC partiu para o ataque, Walber chegou com perigo aos 20', e finalizou dentro da área, para a defesa do goleiro Renan.

O time potiguar continou pressionando, enquanto o Sport errava muitos passes e buscava paralisar o confronto, com o árbitro distribuindo cartões amarelos para o goleiro Renan, o meia-atacante Labandeira e o zagueiro Rafael Thyere.

Aos 26', quase gol leonino. Labandeira rcebeu lançamendo pela direita e cruzou rasteiro na área. Luciano Juba com liberdade, tentou o chute de primeira, mas o zagueiro travou na hora certa, evitando o segundo do clube comandado por Enderson Moreira.

O Sport chegou com perigo aos 33', quando Love finalizou, a bola sobrou para Igor Cariús e o lateral-esquerdo soltou um canudo, direto para fora. Juba ficou com o rebote aos 41', e com muita liberdade, tentou o passe para Love dentro da pequena área, mas o passe saiu muito forte, desperdiçando uma grande oportunidade.

Já nos acréscimos, Luciano Juba cobrou escanteio na área e Vagner Love cabeceou na segunda trave com total liberdade, para a defesa espetacular do goleiro Simão. O ABC tentou uma pressão final, mas o time rubro-negro se segurou e confirmou a vitória.