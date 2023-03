Com um a menos, Sport vence Sergipe e vai às quartas do Nordestão

Em noite incrível de quarta-feira (8), Sport venceu o Sergipe, com um a menos na Ilha do Retiro e garantiu a classificação às quartas da Copa do Nordeste. Vagner Love e Rafael Thyere anotaram para o Leão. Abner diminuiu para o Sergipe.

Sport marca e fica com um a menos

A partida começou movimentada, com um Sport melhor e sendo dominante. Logo aos 1, Luciano Juba recebe dentro da área e carimba uma bomba no travessão. Na sequência, o Sergipe chegou a assustar, quando Augusto Potiguar tenta encontrar com Abner na área, mas, a bola sobra pra Igor Bahia que mandou cruzado, a bola passa com perigo ao lado do gol de Renan. De tanto bater, o Leão acertou o prego, ou melhor, o gol, e quem melhor que o cara do amor? Sim, Vagner Love, chega em chute cruzado dentro da área.

Com vantagem no placar, parecia que o Sport iria, incomodar mais, mas, acabou ficando com um a menos, já que Sabino perdeu a bola para Abner, segurou o atacante adversário pela camisa, e o árbitro assinalou expulsão. Com um a mais, os visitantes se animaram e começaram a sair mais para o jogo e começaram a finalizar mais, principalmente de fora da área, mas sem chances claras de empate, descendo para o vestiário com o Leão da Ilha na frente.

Sergipe empata, mas Leão vira

A etapa final recomeçou movimentada, com ambas as equipes dominando a posse de bola, saindo com perigo e com os técnicos analisando a partida, pra mexer no tabuleiro. Aos 21, o Sergipe que voltou com todo gás, anotou o seu golaço com Abner, que na área, ajeitou de jeitinho e mandou cruzado para empatar a partida.

Na sequência, o mandante do Leão, deixou a equipe numa saia justa, após reclamar muito, Ederson Moreira foi expulso pelo árbitro, deixando assim, mais uma vez, os Rubro-Negros em situação complicada. partida se encaminhou para os minutos finais, e foi aí, que Leão rugiu e reagiu, fazendo jogadas de perigo e segurando a posse. Aos 43, Edinho foi para cobrança de escanteio na pequena área, nisso, Rafael Thyere aproveitou, subiu alto e cabeceou de jeitinho para o fundo das redes, e garantir o favoritismo do Sport, decretando a vitória por 2 a 1.

Mas, e agora?

Com o resultado, o Sport assume a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com 15 pontos, assim como o Fortaleza, que está atrás do Leão da Ilha por conta do saldo de gols. Já o Sergipe, tem 10 pontos e está em 3º lugar do Grupo B.

Próximos Jogos

O Sport entra em campo neste sábado (11), às 16h30, diante do Santa Cruz, pelo Pernambucano. Já o Sergipe, joga diante do Falcon FC no campeonato estadual, também neste sábado, às 16h.