Fluminense goleia Flamengo e conquista bicampeonato do Campeonato Carioca

Na noite deste domingo (9), o Fluminense venceu o Flamengo, por 4 a 1, ficando 4 a 3 no agregado, e sagrou-se campeão do Campeonato Carioca 2023, no Maracanã. Marcelo, Cano (duas vezes) e Alexsander anotaram para o Flu. Ayrton Lucas fez o gol de honra do Mengão.

Fluminense sai na frente

O jogo começou com o Fluminense dominando, se impondo e criando as principais ações desde o apito inicial. Aos 26, Marcelo recebe da ponta direita da área, gira pra cima de Cebolinha, limpa Gerson e manda para o fundo das redes, abrindo o placar, marcando seu primeiro gol desde a volta ao Flu. Na sequência, Cano recebeu de Ganso dentro da área e mandou de mansinho, deixando tudo igual no placar agregado.

O Flamengo tentou reagir nos minutos finais e ficou um pouco mais com a bola, mas sem levar perigo. Aos 39, em bola viva na área do Flu, Pedro tentou uma bicicleta, mas mandou para fora, levando assim, a equipe Rubro-Negra para o vestuário atrás no placar.

Virou passeio do Flu

A partida recomeçou da mesma forma que o primeiro, com o Flu dominando, mas o Fla também não ficou para trás e começou a correr atrás do prejuízo. Aos 10, Cano cobra no canto direito, Santos defende, mas no rebote o atacante não deu bobeira e mandou para o fundo das redes. Atrás no agregado, o Rubro-Negro começou a se lançar a jogo, aos 14, Matheus França lançou-se em velocidade pela direita, deu um chapéu em Felipe Melo, invadindo a área e só não fez um golaço por que Fábio salvou. Mas o dia era do Flu, ou melhor, o jogo, aos 19, Guga chuta de fora da área, Santos da rebote na defesa, e Alexsander mandou no fundo do gol.

Na sequência, o Flamengo conseguiu, pelo menos, o gol de honra, em cruzamento de Matheus França pela direita, Nino raspa na bola, que sobra para Ayrton Lucas, que domina e marca. Sem mudanças, o juiz apita o fim do jogo, e a vitória é do Fluminense por 4 a 1.

Próximos jogos

Fluminense e Flamengo só voltam a campo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o América Mineiro, no sábado (21), às 16h, no Independência. Já o Flamengo recebe o Coritiba no domingo (22), também às 16h, no Maracanã.