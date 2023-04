Na estreia de Marcelo, Fluminense vence Sporting Cristal fora de casa pela Libertadores

O Fluminense foi até o Peru para encarar o Sporting Cristal em partida de estreia pela Libertadores e venceu por 3 a 1 de virada, com gols de Cano (2) e Vitor Mendes. Com a vitória, o tricolor é o líder do Grupo D, com o mesmo saldo que o The Strongest, mas com o critério de desempate por ter mais gols fora de casa.

Susto no primeiro tempo

O Fluminense começou o jogo dominando as ações, e criando chances atrás de chances. O clube carioca poderia ter aberto o placar em duas oportunidades claras com Germán Cano, mas quem abriu o placar foi o time da casa. Após erro de Felipe Melo, a equipe peruana recuperou a bola perto da grande área tricolor e chegou ao gol com Grimaldo. O time de Laranjeiras era melhor até sofrer o golpe, e só chegou ao empate aos 34 minutos com Germán Cano, quando já não estava tão bem em campo.

Segunda etapa de autoridade do Fluminense

O tricolor das Laranjeiras voltou para o segundo tempo com uma mudança que viria a afetar o placar ao final do jogo. Vitor Mendes entrou no lugar de Felipe Melo, que não fez bom primeiro tempo.

Aos 59 minutos, após rebote de uma cobrança de escanteio, Marcelo , que fez sua reestreia pelo clube, achou (ou inventou, como preferir) um passe de cinema para Jhon Arias, que buscou Germán Cano dentro da área para virar o placar. Aos 81, o zagueiro Vitor Mendes que entrou no intervalo do jogo, deu números finais a partida após batida de escanteio de Jhon Arias.

O resultado foi justo para a equipe tricolor, que estreou com vitória importante fora de casa. Até o momento em que essa matéria é escrita, o Fluminense é o único brasileiro que estreia com vitória nessa edição da Libertadores.

O Fluminense volta à campo no próximo domingo (09), às 18h, quando enfrenta o Flamengo em partida de volta pela final do Campeonato Carioca. O time de guerreiros vai em busca de uma virada histórica para ir em busca do Bicampeonato carioca.