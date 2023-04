Vítor Pereira comemora vitória e explica Gabigol no banco de reservas na final

O Flamengo venceu o Fluminense na noite deste sábado (01) pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ayrton Lucas e Pedro marcaram os gols da vitória do Rubro-Negro que abre boa vantagem em busca do título do Cariocão 2023.

Após o jogo, o técnico Vitor Pereira falou da partida e explicou o motivo de ter deixado Gabigol, ídolo rubro-negro, no banco de reservas.

Vítor explicou que a equipe precisava de mais verticalidade contra o Fluminense e escolheu Cebolinha e Matheus França como jogadores importantes. Mas afirmou que Gabigol é fundamental para a equipe e que já conta com ele para o próximo jogo.

"É um jogador fundamental para nós, capitão da equipe. Tudo bem entre nós. Conversa honesta, frontal, e conto com ele já para o próximo jogo".

Ele elogiou Ayrton Lucas, mas afirmou que a equipe como um todo foi consistente. E disse que a busca é por mais posse de bola, mas que isso depende dos jogadores escalados e da agressividade na transição.

"O Ayton fez um belo jogo, mas a equipe no seu todo foi consistente, soube o que tinha que fazer para enfrentar um adversário forte."

Sobre os últimos vices, Vítor disse que o time está mais consistente e unido. E afirmou que a preocupação é preparar todo o elenco para qualquer jogo, já que em um calendário tão cheio não é possível jogar sempre com os mesmos.

"Preparamos 23, 24 jogadores para termos opções e continuar consistentes. Num calendário desses, não há outro modo. Não podemos jogar sempre com os mesmos".

Ayrton Lucas destaca força ofensiva do time

Autor do primeiro gol e destaque da partida, o lateral Ayrton Lucas falou sobre a partida e sua atuação durante os 90 minutos:

"Muito feliz pela minha atuação e de toda equipe. Não só ofensiva, mas defensivamente a gente fez um jogo muito bom. A gente sabia que era um jogo muito difícil, mas acreditava na nossa capacidade. Agora é comemorar, descansar e pé no chão porque tem outro jogo"

Gabigol revela desejo de voltar a posição de origem

Depois de ter ficado no banco e entrado durante o segundo tempo, Gabigol falou que pediu ao técnico Vitor Pereira que voltasse a jogar de centroavante:

"É sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vítor. Falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Enquanto eu pude ajudar o time na posição, um pouco mais recuado, eu ajudei. Mas com esse esquema de três zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro."