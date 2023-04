Fortaleza goleia Águia de Marabá e coloca um pé nas oitavas da Copa do Brasil

Após festejar o pentacampeonato do Campeonato Cearense, o Fortaleza virou a chave em grande estilo. O Leão devorou, ou melhor, goleou o Águia de Marabá, por 6 a 1, no Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar não foi maior por conta da grande atuação do goleiro Axel. Dudu, Ceballos e Guilherme marcaram no primeiro tempo, enquanto Thiago Galhardo e Yago Pikachu ampliaram depois do intervalo. David Cruz fez o tento de honra para o Azulão.

Domínio tricolor

O Leão já mostrou volume de jogo desde o início do jogo. Por pouco o gol não saiu com apenas cinco minutos. Calebe bateu cruzado pela esquerda. Axel salvou a queima-roupa. Silvio Romero pegou o rebote e Betão apareceu para bloquear. Não demorou e a comemoração veio dois minutos depois. Calebe foi acionado na entrada da área, tocou de cabeça para Dudu, que ajeitou e soltou uma bomba no ângulo. O jogo estava ficando tranquilo para os mandantes, já que o Azulão tinha dificuldades de encaixar a marcação. Graças a rendição não veio outro tento, também seria correto dizer que se a finalização fosse melhor, poderia ter saído. Silvio Romero foi lançado no ataque. Ele dominou com a ponta da chuteira, tirando de Betão, ele não avançou e o zagueiro se recuperou e fez o desarme, impedindo o jogador de sair sozinho na cara do gol.

O time paraense chegou apenas aos 18. Bruno Limão arrancou escanteio e o próprio levantou na área. Castro testou firme, buscando o canto e Fernando Miguel voo para salvar com uma das mãos. Apesar do susto, o Fortaleza mantinha a posse de bola e tratou de ampliar. Após cobrança de falta, Benevenuto e Ceballos subiram, contudo, foi o camisa 3 que cabeceou. Axel fez grande defesa. Ceballos, caído por conta do lance, conseguiu uma finalização para balançar as redes. Apesar do placar adverso, o goleiro ainda protagonizou boas defesas, sendo o destaque dos visitantes e até impediu o terceiro, em tentativas de Calebe e Pikachu. A insistência, ainda mais pelo lado direito, onde a defesa sofria pelos avanços do Leão viu o placar aumentar. Pikachu recebeu ótimo lançamento de Zé Welison. Ele observou a chegada de Guilherme e rolou para o atacante completar.

Goleiro evita goleada maior

O Águia mostrou que não estava de passagem e diminuiu a conta após o recomeço do jogo. Alan Maia cobrou escanteio. Teve desvio do meio do caminho, David Cruz cabeceou e a bola explodiu no travessão antes de entrar. Demorou um tempinho, mas o Leão voltou a incomodar.

Calebe pedalou na frente do marcador e encheu o pé. Axel caiu para defender. Pikachu aproveitou a sobra e carimbou o travessão. As oportunidades se deram nos primeiros minutos e, posteriormente, houve uma queda de ritmo, tendo os visitantes ganhando mais campo.

Pikachu deu aquela acordada no jogo, o jogador pegou sobra do escanteio, ajeitou da entrada da área e balançou a rede pelo lado de fora, arrancando gritos da torcida.

Aos 33, Thiago Galhardo recebeu na entrada da área, já dominou girando e acertou lindo chute no canto, não dando nenhuma chance ao goleiro. A pressão tricolor aumento, assim como a estrela de Axel. Guilherme soltou uma bomba dentro da área e o camisa 1 esticou o braço para salvar. Logo em seguida, Pikachu acaba caindo com Danilo Cirqueira. A jogada continuou e Galhardo arrematou e o goleiro voltou a brilhar. A belíssima defesa ocorreu nos acréscimos.

Guilherme foi acionado na risca da pequena área. Ele teve tempo para ajeitar e finalizar, mas Axel protagonizou linda defesa com um dos braços. Porém, nada pôde fazer quando a defesa deu espaço e a goleada foi aumentando. Pikachu pediu e Moisés entregou para o meia, que dominou e chutou na marca da cal, acertando o ângulo. Aos 53, no apagar das luzes, Galhardo tabelou com Lucero, que devolveu na área. O atacante carregou até limpar do goleiro e mandou para o gol vazio.

Como fica e quando será a volta?

O Fortaleza abre grande vantagem sobre o Águia e poderá perder por até cinco gols de diferença. A volta está programada para o dia 26 de abril, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão.