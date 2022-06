Náutico vira contra Brusque fora de casa e foge do Z-4

Neste sábado (4), o Brusque recebeu o Náutico no Augusto Bauer pela décima rodada do Brasileirão Série B e acabou perdendo de virada. Com um gol de pênalti de Diego Jardel, o time catarinense abriu o placar, mas Wallace (contra) e Jean Carlos decretaram o triunfo pernambucano.

Quadricolor na frete

A primeira etapa foi recheada de erros, com poucos lances de perigo. Adiantando a marcação e dificultando a saída de bola do Brusque, o Náutico vinha melhor, mas não conseguia criar chances.

Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Léo Passos cabeceou com força e Jordan fez a defesa. Na sobra, Richard Franco mandou direto para a rede catarinense, mas a arbitragem marcou impedimento e o gol foi anulado.

Aos 35, em uma falta na área, o árbitro marcou pênalti de Ralph em Alex Ruan. Com isso, sai o primeiro gol do Brusque. Diego Jardel cobrou no canto esquerdo de Lucas Perri, que chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol. O time catarinense saiu na frente.

No finalzinho, aos 46, Jean Carlos cobrou escanteio na primeira trave, Victor Ferraz cabeceou e bola passa perto da trave, mas o 1 a 0 se manteve.

Timbu reage

Com mudança nos dois times, o Náutico iniciou a segunda etapa pressionando o time catarinense.

Já oas 13 minutos, o Timbu conseguiu o empate. Jean Carlos cobrou escanteio fechado e com o desvio, a bola tocou em Wallace Reis, que acabou mandando contra o próprio patrimônio. Dois minutos depois, a virada veio em um contra-ataque. A bola chegou limpa para Jean Carlos na entrada da área, e o camisa 10 não desperdiçou sua chance, mandou direto para a rede, sem chances para a defesa de Jordan.

Após a virada no placar, o Brusque pressionou o adversário, mas não conseguiu reverter a derrota em casa. O Quadricolor terminou a partida com 56% de posse de bola, contra 44% do recifense, e ambos, com somente três chutes a gol cada.

Classificação e próximos confrontos

Com 12 pontos, o Náutico deixa o Z-4 e sobe para a nona colocação. Já o Brusque para em dez e está em 15º.

O Brusque vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova, na terça-feira (7), às 19h. Já o Náutico, recebe o Vasco na terça também, às 19h.