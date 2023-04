"Precisamos usar a partida como parâmetro de evolução", diz Odair Hellmann após derrota na estreia

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro 2023 com derrota diante do Grêmio, em Caxias do Sul. Além do revés sofrido, o Peixe viu seu camisa 10, Soteldo, ser expulso. Após o jogo, o técnico Odair Hellmann comentou sobre o desempenho do time e dos árbitros.

Perguntado sobre os pontos positivos do confronto, Odair respondeu: "O melhor desempenho nosso até agora. Nós estamos tristes pelo resultado, nunca é bom perder, e nós merecíamos um resultado diferente. O mais importante foi a evolução da equipe, em todos os sentidos: em organização, em jogo, em intensidade e em competição. Na minha visão, nós fomos melhores que o Grêmio na partida".

A respeito da arbitragem, o treinador afirmou: "Nós sempre conversamos com todos. Antes do jogo eu falei sobre esquecer a arbitragem e fazer o nosso jogo. Também está um pouco difícil essa relação com a arbitragem, porque eles estão com uma imposição, querendo acabar com aquele tipo de confronto, então estão também levantando o tom um pouquinho."

Sobre Soteldo: "Foi expulso. Claro que, com o Soteldo em campo, nos últimos dez, doze minutos, com o volume que estávamos tendo e melhor na partida, a gente, provavelmente, continuaria com esse volume e as oportunidades poderiam ser até maiores".

O técnico do Peixe não confirmou o substituto do venezuelano para o embate contra o Atlético-MG. Quando questionado se Mendoza poderia assumir a vaga, Odair declarou que ele e a comissão técnica irão progredir a volta do atacante, bem como a de outros atletas que ainda precisam de um melhor ritmo e entrosamento.

Hellmann voltou a reforçar a evolução do time no dia a dia, afirmando que a equipe "subiu a régua", mas que é necessário continuar a progredir e transformar a melhora em resultados.

O Alvinegro Praiano volta a campo na quinta-feira (20), pela Copa Sulamericana, diante do Audax Italiano, do Chile. A partida acontece na Vila Belmiro, e a vitória é importante para que o Peixe continue nas primeiras posições do Grupo E.