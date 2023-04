Santos vence Botafogo-SP fora de casa e sai na frente pela Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (11), pela Copa do Brasil, o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior paulista, na casa dos botafoguenses pelo placar de 2 a 0 com direitos a gols de Lucas Lima e Marcos Leonardo. O alvinegro praiano largou na frente na terceira fase e agora está em vantagem para o jogo da volta. Foi a terceira vitória seguida contra Iguatu-CE, Blooming e Botafogo-SP fato que não ocorria desde maio de 2022.

Aos 2 minutos da etapa inicial, Osman livre na área foi lançado e tocou para Guilherme Madruga na pequena área que isolou a oportunidade para os donos da casa . Com isso, o alvinegro quase tomou um gol com pouco tempo de jogo. Logo após esse lance, o Santos começou a tomar as rédeas da partida controlando mais o meio campo e tendo mais posse de bola, mas mesmo assim não levava susto ao gol adversário.

Dominando o jogo, aos 15’, Dodi lançou a bola que caiu no peito de Lucas Lima ao invadir área, e de primeira finalizou, o goleiro Matheus fez uma bela defesa, porém não conseguiu impedir que no rebote a bola sobrasse de novo para para o camisa 23 empurrar a redonda pro fundo da rede. O gol deu fim a uma marca ruim do meia Lucas Lima que não balançava as redes há 534 dias. Já aos 37’ minutos, Marcos Leonardo em lançamento se enroscou com Fillipe Soutto, o árbitro deu pênalti. Marcos Leonardo bateu no centro da meta adversária ampliando o placar fora de casa.



No período final do jogo, o time da Vila se fechou esperando que o adversário tomasse conta. Porém, João Paulo não fez esforço algum. O Pantera teve uma chance de dimiuir o placar aos 36’, em chute de Xuxa após receber cruzamento de Robinho rasteiro, mas, o zagueiro Messias salvou. No final de jogo, Deivid teve uma oportunidade para o Santos, mas Matheus defendeu, impedindo o primeiro gol do garoto no profissional. Logo após esse chute, o árbitro encerrou a partida.