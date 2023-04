Goleira do Sub-16 do São Paulo, disputa o Brasileirão Sub-20

As categorias de base do São Paulo sempre chegam como favoritas nas competições devido às grandes conquistas que já tiveram com os atletas em formação. No feminino, principalmente. Neste fim de semana, o Tricolor foi campeão invicto da Liga de Desenvolvimento Sub-16, vencendo a final em cima da Ferroviária, por 1 a 0.

Um dos grandes destaques do torneio foi a goleira Eluiza, de 16 anos, que além de disputar as competições pelas categorias Sub-16 e Sub-17, também disputará com a categoria Sub-20, o Campeonato Brasileiro, que está em andamento.

"Estou muito feliz em poder levantar mais uma taça para as categorias de base do São Paulo! Queremos manter essa tradição de sermos os melhores na base e poder fazer parte disso é um orgulho muito grande. Agradeço ao clube pela oportunidade e às minhas companheiras de equipe pela união, foco e entrosamento que nos faz conquistar cada vez mais vitórias”, declarou Eluiza.

Foto: Divulgação / São Paulo

O São Paulo agora enfrenta o Internacional, na quarta-feira (18), às 15h, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20.