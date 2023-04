Sport vence Retrô e se consagra campeão do Pernambucano pela 43ª vez

Na noite deste sábado (22), o Sport quebrou um jejum de quatro anos, diante do Retrô, por 2 a 0, em casa, e sagrou-se campeão pela 43ª vez do Campeonato Pernambucano. Vagner Love, que abriu o placar na decisão e ainda serviu de bandeja, Gabriel Santos, selando o triunfo leonino.

Vale pontuar, que antes da bola rolar, o gramado deu espaço para uma linda homenagem ao Rei Pelé em forma de boneco gigante.

Domínio rubro-negro

O jogo começou com um Sport mais decidido e determinado a ficar com a taça em casa. Já o Retrô, também não ficou atrás, e partiu para cima, mostrando muita qualidade e conseguindo criar boas chances logo de início. duas boas chances de gol. Aos dois minutos, em jogada ensaiada do Retrô, Fernandinho recebe bola rasteira na entrada da área, manda o chute colocado e Renan voa. A bola passou perto do ângulo rubro-negro.

Mas, aos poucos o Leão foi conseguindo se encaixar e ir diminuindo os espaços. Aos 20, o Sport fez valer o incentivo dos torcedores leoninos, Fabinho encaixou bom passe para Jorginho, que avançou livre e bateu para defesa de Jean. Vagner Love recolheu, driblou dois defensores e, com frieza, bateu no canto direito da Fênix. Com o gol, o Leão passou uma postura mais retraída, administrando sua vantagem, já a Fênix parecia perdida em campo, e só conseguia criar perigo em jogadas pensadas, mas sem boa finalização. Na reta final, o sangue esquentou, e em dividida no campo de defesa do Sport, o atacante Radsley, do Retrô, atingiu o volante Ronaldo por cima. Com ajuda do VAR, o árbitro expulsou o jogador da Fênix.

Enquanto os jogadores desceram para os vestiários, o gramado se tornou um palco, com pitadas do Suberbowl, uma famosa final de futebol americano, com shows de renomados artistas internacionais. Na atração, a musa do brega, Priscila Senna roubou a cena, e embalou os 15 minutos da grande final, na Ilha do Retiro, cantando seus hits.

Sport amplia vantagem

A partida recomeça com um Leão mais calmo, e sabendo administrar a vantagem do placar e também de ter um homem a mais. Já a Fênix, mesmo com um jogador a menos, se tornou ainda mais ofensivo com boas chegadas. Aos 26, houve um desentendimento com Matheus Serafim e o lateral Ewerthon acabou expulso, mas nada que atrapalhasse a festa leonina. Aos 38, o menino do amor, Vagner Love, mostrou que se pode servir também, e mandou belo passe, que achou Gabriel Santos, o jogador avançou e bateu na saída de Jean para ampliar o placar e sacramentar que a taça ficaria na Ilha do Retiro.

E agora?

Com a primeira conquista da temporada assegurada, o Sport terá pouco tempo para comemorar. Isso porque já voltará a campo na próxima quarta-feira (26), quando encara o Coritiba, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para avançar o Rubro-negro precisará vencer a partida disputada, às 19h, novamente na Ilha do Retiro.

Já o Retrô volta a campo apenas no primeiro final de semana de maio, entre os dias 6 e 7, quando estreia na Série D, fora de casa, contra o Falcon-SE. A Fênix buscará mais uma vez o seu acesso e terá como no Grupo A4, Bahia de Feira, Sergipe, Jacuipense, ASA, Cruzeiro-AL e Atlético de Alagoinhas.