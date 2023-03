Sport vence Caruaru City fora de casa e se mantém na liderança do Pernambucano

Mesmo sendo o Caruaru City mandante da partida na Arena Pernambuco, o Sport foi quem venceu por 3 a 0 e dominou. Desde os primeiros minutos o Rubro-Negro partiu para cima e não permitiu que o adversário jogasse. Labamdeira, Gabriel Santos e Felipinho marcaram os gols leonino.

Com a vitória, o Sport chegou aos 21 pontos e continua na liderança isolada do Campeonato Pernambucano e de forma invicta, sendo seis vitórias e três empates nos nove duelos disputados.

Com a derrota, o Caruaru City não tem mais chances matemáticas de se salvar do rebaixamento. A equipe tem um ponto e chegaria no máximo aos sete, portanto, sem possibilidade de deixar a zona de rebaixamento.

O jogo

Só aos 34 minutos o primeiro gol da equipe de Recife saiu, após Igor Cariús bater cruzado, o goleiro Jefferson espalmar e o uruguaio Facundo Labandeira aparecer sozinho e abrir o placar na primeira etapa. Nos minutos finais da primeira etapa a equipe do visitante continuou indo para cima e o City se defendendo a todo momento para não tomar mais gols.

O segundo tempo seguiu com a equipe do Sport tendo total controle do jogo, mas sem chances reais de aumentar o placou durante boa parte da segunda etapa. Aos 41 minutos do segundo tempo, após erro da zaga adversária, o Sport conseguiu aumentar o placar em falha de Lucão e William Gaúcho, que foi desarmado por Gabriel Santos e aumentou o placar. Nos minutos finais, Paulinho cruzou para Felipinho que apareceu sozinho e sacramentou a vitória e o placar de 3 a 0.

O Estreante



A partida também marcou a estreia do lateral Felipinho, pelo Sport, três meses após a contratação. Foi o primeiro reforço para a temporada, mas só agora conseguiu estrear por conta de uma lesão no joelho. Entrou no segundo tempo, deu um novo ritmo ao jogo e e demostrou o valor do investimento feito, sendo um dos melhores em campo e ao marcar um dos três gols na partida.

Próximos Jogos

A equipe do Sport Recife recebe o Íbis pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano, na quarta-feira, às 20h, na Ilha do Retiro. Já a equipe do Caruaru City visita a equipe do Central, no dia 12, às 16H, no Estádio Lacerdão.