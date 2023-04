Juninho critica postura do América em derrota para o São Paulo: "Mostramos os mesmos erros"

O América-MG foi ao Morumbi no início de noite deste sábado (22) e volta para Belo Horizonte sem pontos na bagagem. O Coelho foi, pela segunda vez neste Brasileirão, derrotado por 3 a 0, obtendo um saldo de -6 gols na tabela em duas partidas.

Na saída do gramado, o meio-campista Juninho, camisa 8 da equipe comandada por Vagner Mancini, criticou a postura da equipe em campo.

"Mostramos os mesmos erros, o que mostra que a gente não está evoluindo", disse o capitão do Coelho.

Juninho também comentou sobre os erros cometidos pela equipe alviverde nas últimas partidas e citou como a falta de confiança esta afetando o grupo.

"Todo jogo os mesmos erros, e estamos em uma situação que se errar os caras matam. É resgatar a confiança, porque o que estamos mostrando é que a confiança está lá embaixo", finalizou o jogador.

O América-MG, lanterna do Brasileirão, volta aos gramados nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Independência, contra o Nova Iguaçu, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Juninho e companhia conta com vantagem de um gol na busca pela classificação para as oitavas de fianis da competição.