Guarani vence Ceará e se isola na liderança da Série B

Na noite deste sábado (22), o Guarani venceu o Ceará, por 3 a 0, em duelo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isaque, Bruno Mendes e Derek anotaram para o Bruge.

Guarani domina e marca duas vezes

O jogo começou com ambas equipes se atacando e criando chances. O Vozão chegou com Erick Pulga, tentando uma jogada com Álvaro, mas o jogador não conseguiu finalizar. Aos seis, Álvaro recebeu no ataque e cabeceou, mas Tony segurou sem dificuldades. Em resposta, o Guarani chegou com Régis no ataque, mas o jogador foi travado pela defesa adversária. Aos 10, Bruno Mendes recebeu na área e bateu cruzado para defesa de Richard, o goleiro espalmou e Isaque chegou no tempo perfeito para mandar de primeira para o fundo das redes. Atrás no marcador, o Ceará passou a pressionar mais na área, mas sem muito perigo. Aos 24, Isaque encontrou Bruno Mendes na entrada da área, o jogador passou por David Ricardo e bateu no canto de Richard, ampliando vantagem. Na reta final, o Ceará não encontrava espaços, mas chegou com perigo com Tiago, que arriscou de cabeça após escanteio de Castilho, mas mandou para fora.

Vozão reage, mas Guarani marca

A partida recomeçou com o Vozão chegando com mudanças, ficando mais ofensivo. Aos seis, Vozão teve bola cruzada na área para Erick Pulga finalizar, mas jogador não conseguiu chegar na bola. Na sequência, foi Luvannor que cabeceou. O Guarani chegou aos 27, com João Victor que recebeu de Régis, limpou da marcação e chutou forte, mas Richard espalmou.

Na sequência, Tiago foi expulso, após lance com Derek, ruim para o Ceará que encarou os minutos finais com um a menos. Nos acréscimos, em contra-ataque, só Guarani, Derek mandou uma bomba para fechar os 3 a 0, e decretar a vitória.

Como fica?

O Guarani soma 6 pontos na Série B, com dois jogos e duas vitórias. O time é o líder da competição, na frente de Criciúma e Botafogo-SP no saldo de gols. Já o Ceará ainda não venceu e está na lanterna, sem pontos.

Próximos Jogos

O Guarani entra em campo na sexta-feira (28), às 21h30, contra o Ituano. As equipes se enfrentam no Brinco de Ouro. O Ceará joga no domingo (30), contra o ABC. A bola rola às 18h, no Frasqueirão. Os duelos são válidos pela terceira rodada da Série B do Brasileiro.