Ituano inicia Série B com vitória diante do Ceará

Começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o Ituano venceu o Ceará por 2 a 0 e começou a competição com o pé direito. Bruno Xavier e Hygor (contra) marcaram os gols da vitória do Galo de Itu.

Depois de bater na trave no ano passado, a equipe quer conquistar o acesso esse ano. Já o Ceará, rebaixado na última temporada, tenta voltar a elite do futebol brasileiro.

Ituano em vantagem

Logo nos primeiros 30 segundos, o Ituano já teve uma chance, com Paulo Victor, que acabou não conseguindo concluir em gol. Aos nove minutos, Rafael Carvalheira também criou uma oportunidade, mas a defesa do Ceará impediu o gol.

O jogo virou a favor do Ceará, que passou a pressionar e teve uma boa finalização com Janderson aos 21 minutos, mas Deivity conseguiu defender. O goleiro do Ituano, que só soube que seria titular de última hora, continuou fazendo boas defesas, enquanto o time da casa apostava nos cruzamentos.

Aos 39 minutos, Hygor tentou cortar e acabou desviando a bola de cabeça para o próprio gol, colocando o Ituano em vantagem no placar.

O Ceará tentou empatar, mas não conseguiu nos últimos dez minutos da primeira etapa, indo em desvantagem para o intervalo.

Gol no apagar das luzes e vitória confirmada

Antes dos primeiros 15 minutos, o Ceará só apresentou uma jogada perigosa com Vitor Gabriel,, cujo chute passou próximo ao gol de Deivity. Em seguida, o técnico Gustavo Morínigo promoveu mudanças no ataque, impulsionando o time do Vozão, que passou a pressionar e sufocar o Ituano.

A maioria das chances foi criada a partir de bolas cruzadas na área, mas a defesa resistiu bem e Deivity se manteve atento.

Aos 16 minutos, Erick Pulga teve a primeira grande oportunidade para os visitantes, chutando de longe. Richard evitou o gol novamente aos 34 minutos, em uma finalização perigosa de Danilo Barcelos.

O Ituano só assustou o Ceará aos 44 minutos, com Bruno Xavier chutando forte, mas Richard defendeu. Sete minutos depois, Bruno Xavier puxou um contra-ataque e marcou um belo gol, fazendo 2 a 0 e selando a vitória do Galo de Itu no Estádio Novelli Júnior.